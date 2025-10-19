نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت روحیه جهادی، اخلاص و انگیزه خدمت جوانان، آن‌ها را بزرگ‌ترین سرمایه نظام دانست و بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی با فعالیت‌های جهادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با جمعی از دانشجویان جهادگر بسیج دانشجویی استان گفت:روحیه جهادی و انگیزه خدمت نسل جوان، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است. اگر کشوری بتواند ده میلیون جوان مؤمن، انقلابی، اخلاق‌مدار و عدالت‌خواه تربیت کند، آینده خود را تضمین کرده است.

وی افزود: پیشرفت علمی بدون ارتقای فرهنگی و دینی به رشد انسانی منجر نخواهد شد. علم، ایمان و عمل صالح باید همزمان رشد کنند تا جامعه به تعالی برسد.

نماز، دعا و علم زمانی ارزشمند است که در خدمت عمل صالح باشد

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به جایگاه معنوی و عملی دانشجویان گفت:نماز، دعا و علم اگر بدون اثر و ارتقا باشد، سودی ندارد. علم زمانی ارزش دارد که در خدمت ایمان و عمل صالح باشد.

وی دانشجویان جهادگر را گنجینه‌های ارزشمند نظام دانست و تأکید کرد: این روحیه خدمت‌رسانی و عدالت‌خواهی، اجازه نخواهد داد قطار انقلاب از مسیر ارزش‌ها خارج شود.

ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق در فعالیت‌های جهاد

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به طرح پویش «لبخند ایران» بیان کرد:برای هماهنگی هرچه بیشتر فعالیت‌های جهادی، طی دو تا سه هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان استانداری، بسیج دانشجویی و دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا اقدامات میدانی به‌صورت هدفمند و مؤثر انجام شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی، کلید موفقیت فعالیت‌های جهادی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است و ناهماهنگی موجب توقف یا تضعیف طرح‌ها خواهد شد.

استفاده از ظرفیت محلات محروم و تربیت مدیران آینده

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان افزود: استفاده از ظرفیت اهالی محلات حاشیه‌نشین که اطلاعات دقیق‌تری دارند، می‌تواند مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند. تشکیل مثلث هماهنگی میان دفتر نمایندگی ولی‌فقیه، استانداری و فرمانداری راهکار عملی برای این هدف است.

وی همچنین با استناد به توصیه‌های رهبر انقلاب درباره کادرسازی گفت: مدیران آینده کشور باید مؤمن، انقلابی، عدالت‌خواه و معنویت‌گرا باشند و مسیر تربیت آنان باید از دل حرکت‌های جهادی برخیزد.

