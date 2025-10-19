باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با جمعی از دانشجویان جهادگر بسیج دانشجویی استان گفت:روحیه جهادی و انگیزه خدمت نسل جوان، بزرگترین سرمایه نظام است. اگر کشوری بتواند ده میلیون جوان مؤمن، انقلابی، اخلاقمدار و عدالتخواه تربیت کند، آینده خود را تضمین کرده است.
وی افزود: پیشرفت علمی بدون ارتقای فرهنگی و دینی به رشد انسانی منجر نخواهد شد. علم، ایمان و عمل صالح باید همزمان رشد کنند تا جامعه به تعالی برسد.
نماز، دعا و علم زمانی ارزشمند است که در خدمت عمل صالح باشد
امام جمعه خرمآباد با اشاره به جایگاه معنوی و عملی دانشجویان گفت:نماز، دعا و علم اگر بدون اثر و ارتقا باشد، سودی ندارد. علم زمانی ارزش دارد که در خدمت ایمان و عمل صالح باشد.
وی دانشجویان جهادگر را گنجینههای ارزشمند نظام دانست و تأکید کرد: این روحیه خدمترسانی و عدالتخواهی، اجازه نخواهد داد قطار انقلاب از مسیر ارزشها خارج شود.
ضرورت هماهنگی و برنامهریزی دقیق در فعالیتهای جهاد
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به طرح پویش «لبخند ایران» بیان کرد:برای هماهنگی هرچه بیشتر فعالیتهای جهادی، طی دو تا سه هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان استانداری، بسیج دانشجویی و دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد تا اقدامات میدانی بهصورت هدفمند و مؤثر انجام شود.
وی تأکید کرد: برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل با دستگاههای اجرایی، کلید موفقیت فعالیتهای جهادی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و ناهماهنگی موجب توقف یا تضعیف طرحها خواهد شد.
استفاده از ظرفیت محلات محروم و تربیت مدیران آینده
نماینده ولیفقیه در استان لرستان افزود: استفاده از ظرفیت اهالی محلات حاشیهنشین که اطلاعات دقیقتری دارند، میتواند مشکلات را بهصورت ریشهای برطرف کند. تشکیل مثلث هماهنگی میان دفتر نمایندگی ولیفقیه، استانداری و فرمانداری راهکار عملی برای این هدف است.
وی همچنین با استناد به توصیههای رهبر انقلاب درباره کادرسازی گفت: مدیران آینده کشور باید مؤمن، انقلابی، عدالتخواه و معنویتگرا باشند و مسیر تربیت آنان باید از دل حرکتهای جهادی برخیزد.