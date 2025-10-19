باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماموریت غیر ممکن در پاریس + فیلم

جواهرات سلطنتی ناپلئون از موزه لوور به سرقت رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروهی از سارقان با استفاده از بالابر صنعتی و ابزار برش، وارد موزه لوور شدند و فقط در هفت دقیقه ۹ قطعه از جواهرات سلطنتی ناپلئون و همسرش از جمله تاج و گردنبند را  به سرقت بردند .

