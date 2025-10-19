برداشت ۷۵ هزار تُن سیب از باغ‌های لرستان آغاز شد؛ محصولی که با کیفیت بالاتر از میانگین کشوری، امسال راهی بازارهای جهانی از جمله هند، روسیه و کشورهای اروپایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ناصر میر احمدی، معاون جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به آغاز فصل برداشت سیب در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از سطح چهار هزار هکتار از باغ‌های سیب استان، حدود ۷۵ هزار تن محصول برداشت شود.

او افزود: کیفیت مناسب و عملکرد بالای باغ‌های لرستان باعث شده سیب این منطقه جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و صادراتی پیدا کند.

صادرات سیب لرستان به بازارهای جهانی

رئیس بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد نیز از صادرات گسترده سیب لرستان خبر داد و گفت: سیب تولیدی استان به کشورهای هندوستان، روسیه، عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین بازارهای اروپایی صادر می‌شود.

به گفته او، برنامه‌ریزی برای توسعه بسته‌بندی و بهبود زنجیره سردخانه‌ای در دستور کار قرار دارد تا صادرات این محصول با کیفیت، به شکل مستمر ادامه یابد.

بروجرد، قطب تولید سیب لرستان

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد نیز در ادامه گفت: در شهرستان بروجرد یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار باغ سیب پاییزه و ۷۰۰ هکتار باغ سیب بهاره وجود دارد.

جواد گودرزی افزود: میانگین برداشت سیب در کشور ۲۵ تُن در هر هکتار است، در حالی‌که این میزان در لرستان به ۳۵ تُن در هر هکتار می‌رسد.

او تأکید کرد: بیش از ۶۰ درصد تولید سیب استان، معادل ۴۷ هزار تُن، مربوط به شهرستان بروجرد است.

 

 

