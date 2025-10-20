رئیس فدراسیون والیبال از تلاش تیم پزشکی و سفارت ایران برای انتقال صابر کاظمی به ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی ملی‌پوش سابق والیبال ایران که در باشگاه الریان قطر عضویت دارد، جمعه شب (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به کما رفته و در بیمارستانی در قطر بستری است. 

میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در مورد آخرین وضعیت صابر کاظمی به ایسنا گفت: وضعیت صابر تغییری نکرده است. شب گذشته با آقای صالح‌آبادی سفیر ایران در قطر گفت‌و‌گو داشتیم و تلاش و رایزنی می‌کنیم تا با توافق بیمارستان قطر و هواپیمایی قطر با همان دستگاه‌هایی که الان وجود دارد، آقای کاظمی را به ایران منتقل کنیم. 

او ادامه داد: اگر این کار را بکنیم شاید بتوانیم نظر قطعی‌تری در مورد وضعیت او بدهیم. با این حال تغییری در وضعیت او بوجود نیامده است. 

تقوی در واکنش به اینکه خبر‌های ضد و نقیضی از جمله پایین آمدن سطح هوشیاری این بازیکن شنیده می‌شود، گفت: سطح هوشیاری او تغییری نکرده و مثل چند روز گذشته است. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم اخبار ضد و نقیض را اعلام نکنند، چون خانواده ایشان تحت فشار و مردم هم نگران هستند. نباید هم بی‌دلیل آنها را خوشحال و یا بی دلیل نگران کنیم. مرجع اطلاع‌رسانی در مورد آقای کاظمی فدراسیون والیبال است و ما هم بی‌وقفه در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کنیم. مردم در این مورد فقط به اخبار رسمی رجوع کنند.

تقوی در مورد زمان انتقال صابر کاظمی به ایران گفت: تا آخر وقت امروز تلاش می‌کنیم که اطلاعات دقیقی در این مورد اعلام کنیم.

رییس فدراسیون والیبال همچنین در مورد ابهامات زیادی که نسبت به علت حادثه اتفاق افتاده برای صابر کاظمی وجود دارد و وجود گمانه‌زنی‌های مختلف، تصریح کرد: در حال حاضر تمام تمرکز ما بر روی سلامتی صابر کاظمی است. فرصت داریم و مستندات لازم هم در حال جمع آوری است. قطعا بعد از مشخص شدن شرایط پزشکی او، این موضوع هم پیگیری خواهد شد. 

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باشگاه قطری با فدراسیون والیبال ایران همکاری‌های لازم را در مورد وضعیت صابر کاظمی دارد یا خیر؟ گفت: بله همکاری دارد. سفارت ایران در قطر کمک‌های زیادی انجام می‌دهد. فدراسیون والیبال قطر همکاری‌های زیادی دارد و امیدوارم نتیجه همه این کمک‌ها این باشد که خبر خوشی را در مورد صابر کاظمی اعلام کنیم.

برچسب ها: فدراسیون والیبال ، والیبال قطر ، ملی پوش والیبال ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا به داد دل پدر و مادرش برسه .ان شاءالله که هر چه زودتر سلامتی شون را بدست بیارند .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا کمکش کنه
۲
۱۳
پاسخ دادن
