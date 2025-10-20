باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عباس فشمی مدیر کل ترویج و توسعه خوشه های نوآوری پارک فناوری پردیس در نشست خبری چهارمین رویداد ملی فناورانه دانشآموزی دانوا گفت: چهارمین دوره از رویداد ملی و دانشآموزی «دانوا» (دانشآموز دانا و نوآور) از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در منطقه بین المللی و نوآوری ایران، پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف ارزشگذاری بر خلاقیتهای دانشآموزی برگزار میشود؛ خلاقیتهایی که دانشآموزان بر پایه آموختههای درسی خود در مدارس و با بهرهگیری از نوآوری، به شکل یک محصول، خدمت یا ایده خلاقانه به نمایش میگذارند.
او افزود: هدف اصلی این رویداد، ایجاد امید، تمرین نوآوری و تقویت روحیه کارآفرینی در نسل نوجوان است تا در آینده، این دانشآموزان به سرمایههای انسانی دانشی و کارآفرینان اثرگذار کشور بدل شوند. فرآیند ثبتنام رویداد از ۱۵ مهر آغاز شده و تاکنون بیش از ۲ هزار اثر از تمامی استانهای کشور به دبیرخانه ارسال شده است.
فشمی گفت: بر اساس روند فعلی، پیشبینی میشود تا پایان مهلت ثبتنام در ۸ آبانماه، بیش از ۵ هزار طرح به ثبت برسد. پس از دریافت آثار، مرحله غربالگری اولیه در سطح استانها با همکاری وزارت آموزش و پرورش انجام میشود و طرحهای برگزیده به مرحله داوری منطقهای راه مییابند.
او اظهار کرد: در نهایت، حدود ۳۰۰ طرح برتر از میان هزاران اثر ارسالشده برای حضور در بخش نمایشگاهی رویداد دانوا انتخاب و معرفی میشوند. دانشآموزانی که به مرحله نهایی راه مییابند، پیش از برگزاری نمایشگاه، در یک دوره آموزشی ۲۰ ساعته شرکت خواهند کرد. این آموزشها با هدف توانمندسازی شرکتکنندگان در حوزههایی همچون ارائه مؤثر معرفی محصول و ارتباط با مخاطب طراحی شده است.
فشمی گفت: بخش نمایشگاهی رویداد دانوا با حضور مدارس، معلمان، مسئولان علمی و بازدید بیش از ۱۱ هزار دانشآموز در سال گذشته، به محفلی الهامبخش برای نوجوانان بدل شده است. در کنار نمایشگاه، برنامههایی نظیر کارگاههای آموزشی، سخنرانیها، پنلهای انتقال تجربه، نمایشهای علمی جذاب و همچنین فینال رقابتهای رباتیک «دانوا کاپ» برگزار خواهد شد.
از سال گذشته، دبیرخانه دانوا با طراحی طرحی به نام «تین اکسپو» (Teen Expo) مسیر حمایتی یکسالهای را برای توسعه طرحهای برتر فراهم کرده است. در این طرح، دانشآموزانی که ایدههای خلاقانه آنها در دانوا انتخاب میشود، وارد چرخهای از آموزش و حمایت تخصصی میگردند تا طرح خود را به مرحله اجرا و توسعه برسانند. این مسیر، تمرینی ارزشمند برای تبدیل ایده به واقعیت در دوران پس از دانشآموزی خواهد بود.
در حاشیه رویداد امسال، از کارت «سفیر فناوری» نیز رونمایی خواهد شد. این کارت به دانشآموزان، معلمان و علاقهمندان حوزه فناوری اهدا میشود که در طول سال با مجموعه پارک فناوری پردیس همکاری داشته و در مسیر ترویج علم و نوآوری فعال هستند. تمامی آثار ارسالشده در دانوا در یکی از ۱۰ حوزه تخصصی زیر طبقهبندی و توسط داوران و منتورهای مجرب بررسی خواهند شد:
۱. برنامهنویسی و هوش مصنوعی
۲. برق و الکترونیک
۳. مکانیک
۴. رباتیک
۵. شیمی
۶. امنیت سایبری
۷. حمل و نقل
۸. محیط زیست
۹. سرای نرم (نرمافزار، اپلیکیشن و ...)
۱۰. خلا (ایدههای نو و بینرشتهای)
گامی مؤثر در مسیر شکوفایی استعدادهای دانشآموزی با همافزایی ملی
علی حسینی مدیر کل متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه این نشست خبری گفت: در آستانه رویدادی مهم و ملی، همگان وظیفه دارند تا در مسیر کشف، هدایت و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان کشور، همدل و همافزا عمل کنند. بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و استعدادهای موجود در حوزه آموزش اعم از دولتی و خصوصی، جزو رسالتهای بنیادین آموزش و پرورش است. این حرکت مبتنی بر اسناد بالادستی، چون «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند جامع علمی کشور» و «برنامه درسی ملی» است که مسیر توسعه و تعالی دانشآموزان تا پایان دوره تحصیل در پایه دوازدهم را ترسیم کردهاند.
او افزود: در این راستا، پیوستن گروهها، جوانان متخصص و فعالان استارتآپی به فرایند کشف استعداد و نوآوری دانشآموزی نه تنها شایسته تقدیر، بلکه موجب دلگرمی است. این تلاشها با حمایت نهادهایی، چون معاونت محترم علمی و فناوری ریاستجمهوری و پارکهای علم و فناوری، که نقش بسزایی در تجمیع ظرفیتها ایفا کردهاند، با استقبال گسترده آموزش و پرورش روبهرو بوده و خواهد بود.
حسینی بیان کرد: تجربیات ارزشمندی که در سالهای گذشته از همکاری با گروههای نوآور در مدارس و میان دانشآموزان کسب شده، سرمایهای گرانبهاست که میتواند مسیر پیشروی فعالان نوآوری را هدفمندتر و اثربخشتر سازد. آموزش و پرورش با تکیه بر این تجربهها و آشنایی عمیق با اقلیم متنوع فرهنگی، اقتصادی و آموزشی کشور، بر ضرورت فراگیر بودن برنامهها و جشنوارهها تأکید دارد. نباید نگاه منطقهای یا خاص به دانشآموزان داشت؛ فرزندان این مرز و بوم در هر گوشهای از کشور، شایستهی دیده شدن و رشد هستند، فارغ از آنکه در مدارس برخوردار باشند یا در مناطق کمتر توسعهیافته.
او ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند معلمان درس "کار و فناوری" در مقطع متوسطه اول و دوم است. این مشارکت نه تنها موجب درگیر شدن معلمان در رویدادهای نوآوری میشود، بلکه بستری مناسب برای آموزش و ارتقاء مهارتهای آنها فراهم میکند، بهویژه در بازهی سنی دانشآموزان ۱۱ تا ۱۸ سال که دورهای حیاتی برای پرورش نوآوری است.
مدیر کل متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع حائز اهمیت دیگر، توجه ویژه به نوآور اولیها است؛ دانشآموزانی که برای نخستین بار قدم در عرصه نوآوری میگذارند و تاکنون سابقهای در جشنوارهها و فعالیتهای خلاقانه نداشتهاند. شناسایی و حمایت از این گروه، حلقه نوآوری را وسیعتر کرده و از تمرکز صرف بر دانشآموزان خاص یا مدارس خاص میکاهد. لازم است در گزارشهای رویداد، آمار و مستنداتی از میزان جذب نوآوران اول ارائه شود تا مسیر آینده شفافتر و اثرگذارتر گردد.
او گفت: هدف نهایی این چرخه، تربیت دانشآموزانی کارآفرین و مسئلهمحور است؛ نسلی که بهجای مدرکمحوری، توانایی خلق ارزش و ارائه راهحلهای کاربردی برای مسائل واقعی جامعه را داشته باشد. طراحی فرایندهایی که به تولید محصول، رفع نیاز و خلق ارزش منجر شود، نشانهای از موفقیت این حرکت ملی است.
همچنین، آگاهسازی خانوادهها و درگیر کردن آنها در این فرایندها، گامی اساسی در جهت اثربخشی بیشتر این برنامهها خواهد بود. آموزش و پرورش با شبکه گستردهای از مدارس، معلمان و انجمنهای اولیا و مربیان، آماده است تا بسترهای لازم را برای تحقق این اهداف فراهم سازد.
پیشنهاد میشود از ظرفیت فیزیکی و انسانی پژوهشسراهای دانشآموزی در سراسر کشور بهعنوان میزبان رویدادهای نوآوری استفاده شود تا فضای دانشآموزی در مرکز این حرکت باقی بماند.