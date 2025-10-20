معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پرونده‌ای مربوط به شبکه‌ای از سارقان حرفه‌ای معروف به باند "شیرین" که با استفاده از سلاح سرد اقدام به خفت گیری و سرقت همراه با تهدید و آزار می‌کردند، کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ضرغام آذین اظهار کرد: در اجرای تدابیر ابلاغی رئیس پلیس آگاهی فراجا در خصوص اشراف اطلاعاتی بر عملکرد متهمین و مجرمین سابقه دار به منظور انهدام سازمان جرم، با اقدامات اطلاعاتی و فنی انجام شده مشخص شد، باندی از سارقین حرفه‌ای در زمینه سرقت‌های مقرون به آزار و خفت گیری با توسل به انواع سلاح سرد اعم از چاقو و کلت کمری شبه جنگی و تجهیزاتی از قبیل شوکر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این اعضا در میان مجرمان به باند "شیرین" معروف بودند، افزود: لذا شناسایی و دستگیری اعضای باند در دستور کار کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا قرار گرفت که طی انجام سلسله اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هویت ۳ تن از اعضای اصلی باند شامل؛ دو مرد و یک زن که سرشبکه‌های اصلی بودند، شناسایی و طی عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر شدند.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان عملیات ویژه در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمین تعداد زیادی انواع سلاح سرد، یک قبضه سلاح کمری بادی (طرح جنگی)، تعدادی شوکر برقی و نیر مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط کردند.

سردار آذین خاطرنشان کرد: در ادامه با بازجویی‌های انجام شده مشخص شد سارقین به شیوه‌هایی از قبیل؛ سرقت تحت عنوان مسافرکش، خفت گیری از طریق تعقیب سوژه‌های از قبل شناسایی شده و نیز ایراد ضرب و جرح توأم با سرقت به صورت سفارشی در قبال دریافت وجوه از اشخاص مختلف با انگیزه انتقام جویی، اقدام به ارتکاب جرم می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی پلیسی صورت گرفته و اعترافات متهمین تاکنون ۱۷ مال باخته و قربانی شناسایی شده که اقدامات تکمیلی در راستای شناسایی سایر همدستان ارتکاب جرم و نیز قربانیان احتمالی به صورت ویژه کماکان در دستور کار کارآگاهان می‌باشد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، باند سارقان
خبرهای مرتبط
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
متهم به قتل زهرا قائمی بازداشت شد + فیلم
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اشد مجازات = فقط اعدام
۰
۱
پاسخ دادن
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
آخرین اخبار
تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان
کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دادگستری تهران برای آزادسازی زندانیان
مستندات جنایات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده است
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
اهدای حدود ۳۵۰۰ جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی
چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
حریم تهران به‌طرز نامناسبی کوچک و متداخل شده است
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کیفرخواست سارقان خودرو‌های لوکس اتوبان‌های شمال‌غرب تهران صادر شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
تشدید نظارت بر موتورسیکلت‌ها در خطوط بی‌آرتی
کشف ۴۳۰ میلیارد ریالی داروی غیر مجاز در غرب تهران
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
کلاهبردار اینترنتی در چنگ پلیس فتا
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
بررسی ۷۷۳ پرونده حق پرستاری و هزار پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید پایتخت
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم