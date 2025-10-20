باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۲۸ مهر ماه) در بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاق بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر (ICBC) در تهران با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول دریای خزر گفت: تکمیل راهآهن رشت - آستارا به عنوان حلقه مفقوده شبکه ریلی شمال کشور، میتواند زمینهساز جهش بزرگ در تجارت منطقهای و توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورهای حاشیه خزر شود.
او به اتصال ریلی به بنادر شمالی کشور اشاره کرد و افزود: اکنون خط ریل به بندر امیرآباد و هم به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی متصل است و در ۳ دهه اخیر زیرساختهای ریلی و دریایی مطلوبی ایجاد شده، اما بهرهبرداری از آن کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت واقعی بوده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود ۲۵ میلیون تن کالا در بنادر خزر جابهجا میشود، تصریح کرد: با در نظر گرفتن تبادل دوطرفه تخلیه و بارگیری، این رقم در واقع حدود ۱۲ میلیون تن کالا است، در حالیکه ظرفیت بار کشورهای حاشیه خزر به ویژه ایران و روسیه بیش از اعداد اعلام شده است.
حقشناس با تأکید بر لزوم توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه بنادر خزر گفت: در حالیکه حجم کالای کانتینری در مسیر هند به روسیه از طریق کانال سوئز بسیار بالا است، عملکرد بنادر ایران در سال گذشته زیر ۲۰ هزار کانتینر و قزاقستان زیر ۴۰ هزار کانتینر بوده است که این امر نشاندهنده استفاده بسیار محدود از ظرفیت خزر است.
او با اشاره به روند رو به رشد همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه افزود: امروز بخشی از کالاهای ترکیه از طریق ریل وارد بندر انزلی و به ترکمنستان منتقل میشود و در مقابل، فولاد و مواد شیمیایی از روسیه و ترکمنستان به ایران آمده است، اما حجم تبادل هنوز بسیار اندک و در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تُن است.
استاندار گیلان افتتاح مسیرهای هوایی جدید از جمله پرواز آستاراخان را از اقدامات در راستای توسعه اقتصادی استان برشمرد و تصریح کرد: اگرچه زیرساختهای سختافزاری متعددی ایجاد شده، اما بهرهوری پایین و استفاده نکردن از ظرفیت نرمافزاری موجب شده است تا دریای خزر همچنان پر از ظرفیت بی بدیل باقی بماند.
حقشناس همچنین با تأکید بر اهمیت مسیر شمال - جنوب و دستور دولت برای تکمیل راهآهن رشت - آستارا گفت: در مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه، تاکنون ۶۰ کیلومتر آزادسازی انجام شده و تا پایان سال شمسی بخش قابل توجهی از مسیر آماده خواهد شد تا حلقه مفقوده ریلی گیلان و کشورهای حاشیه خزر تکمیل شود.
او یکی از اهداف دولت در گیلان را استفاده حداکثری از ظرفیت دریای خزر دانست و افزود: بسیار امیدورام با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری کشورهای همسایه، بتوانیم سهم واقعی خود را از تجارت دریای خزر بازپس بگیریم.
