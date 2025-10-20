باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین (کاخ ریاست جمهوری روسیه)، امروز تاکید کرد که مسکو انتظار دارد نشست جدید روسیه و آمریکا فرصتی را برای حرکت به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین فراهم کند.

پسکوف در پاسخ به خبرنگاران در مورد انتظارات مسکو از اجلاس آتی گفت: «اولین موضوع، حرکت به جلو به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین است. هنوز کار‌های زیادی باقی مانده است و جزئیات نشست آتی هنوز فاش نشده است.»

وی اشاره کرد که «موضع روسیه و پوتین رئیس‌جمهور آن [درباره حل و فصل مناقشه اوکراین] ثابت و کاملا شناخته‌شده است.»

او همچنین تاکید کرد که روسیه به ارتباط با آمریکا در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین ادامه می‌دهد و کار به طور جدی در حال انجام است. پسکوف افزود: «ما شاهد بیانیه‌های بسیار متناقضی هستیم که از سوی کی‌یف صادر می‌شود. ما می‌بینیم که موضع رژیم کی‌یف سرشار از تناقض است، و تمام اینها، به روند صلح کمک نمی‌کند.»

پسکوف در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های رسانه‌های خارجی پیرامون اظهارات ترامپ [در مورد امکان انجماد درگیری با اوکراین]، گفت: «طرف روسی هر بار در این خصوص پاسخ داده است. این پاسخ کاملا مشخص است و موضع روسیه ثابت و بدون تغییر است.»

پسکوف در پاسخ به این سوال که چرا پوتین با دیدار ترامپ در بوداپست موافقت کرد، گفت: «ترامپ رابطه نسبتا گرمی با اوربان [نخست‌وزیر مجارستان] دارد و پوتین نیز رابطه بسیار سازنده‌ای دارد؛ و این، البته، به طور قابل توجهی به تفاهمی که در طول آخرین گفتگوی تلفنی شکل گرفت، کمک کرد.»

پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دریافت ابلاغیه رسمی پیرامون تصمیم [آمریکا برای] ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین گفت: «هیچ ابلاغیه رسمی در این باره نمی‌تواند وجود داشته باشد. ماهم اظهارات در این زمینه را می‌شنویم.»

منبع: اسپوتنیک