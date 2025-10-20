طبق گزارشی، اسرائیل بیش از ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های استان نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی را تصرف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار حائل تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ارتش اسرائیل ۷۰ دونم (هر دونم معادل ۱۰۰۰ متر مربع است) از زمین‌های استان نابلس را تحت «دستور تصرف نظامی و امنیتی» که برای چندین روستای نابلس صادر شده است، تصرف کرده است.

این کمیسیون اعلام کرد که هدف از این اقدام ایجاد یک منطقه حائل در اطراف شهرک ایلی در این منطقه است. این گزارش نشان داد که مقامات اسرائیلی این دستور را پس از انقضای دوره اعتراض که تنها یک هفته طول می‌کشد، منتشر کرده‌اند.

این کمیسیون اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵، در مجموع ۵۳ دستور تصرف نظامی توسط اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری اشغالی صادر شده است.

طبق گزارش کمیسیون استعمار و مقاومت دیوار فلسطینی، اسرائیل از سال ۱۹۶۷ حداقل ۷۱۰ شهرک و پایگاه نظامی در کرانه باختری اشغالی ساخته است که به طور متوسط ​​هر ۸ کیلومتر مربع یک شهرک می‌شود.

جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شهرک‌های اسرائیلی را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند. سازمان ملل بار‌ها هشدار داده است که ادامه گسترش شهرک‌ها، امکان اجرای راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند، چارچوبی که به عنوان کلید حل مناقشه چند دهه‌ای فلسطین و اسرائیل تلقی می‌شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک نظر مشورتی، اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

در همین حال، ارتش اسرائیل در طول آخر هفته به حملات نظامی خود در سراسر کرانه باختری ادامه داد.

جمعیت هلال احمر فلسطین (PRCS) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌هایش مردی ۳۷ ساله را پس از اصابت گلوله جنگی به پا در رام‌الله به بیمارستان منتقل کردند. جزئیات بیشتری در مورد وضعیت پزشکی او ارائه نشده است.

مقامات محلی اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ غزه در دو سال پیش، بیش از ۱۰۵۱ فلسطینی در کرانه باختری شهید، حدود ۱۰۳۰۰ نفر زخمی و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از جمله ۱۶۰۰ کودک دستگیر شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، اراضی اشغالی
خبرهای مرتبط
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
آخرین اخبار
حضور افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
رئیس جمهور ترکمنستان در کابل؛ پروژه تاپی ۱۴ کیلومتر در افغانستان پیشرفت کرد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
ترامپ «اوایل سال آینده» به چین سفر می‌کند
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
نتانیاهو به بمباران دیروز غزه با ۱۵۰ تن مهمات افتخار کرد/ تکرار یاوه گویی‌ها علیه ایران
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
اعتراف تاریخی هاآرتص: فلسطینیان شریف‌ترین ملت در دفاع از میهن‌شان هستند
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدند
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
کالاس: نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه آخرین بسته نخواهد بود
چرا بوداپست؟ کرملین می‌گوید اوربان روابط خوبی با ترامپ و پوتین دارد
افزایش شمار شهدای غزه به رغم برقراری آتش بس
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
معاون ترامپ روز سه‌شنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ