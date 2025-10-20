باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار حائل تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ارتش اسرائیل ۷۰ دونم (هر دونم معادل ۱۰۰۰ متر مربع است) از زمین‌های استان نابلس را تحت «دستور تصرف نظامی و امنیتی» که برای چندین روستای نابلس صادر شده است، تصرف کرده است.

این کمیسیون اعلام کرد که هدف از این اقدام ایجاد یک منطقه حائل در اطراف شهرک ایلی در این منطقه است. این گزارش نشان داد که مقامات اسرائیلی این دستور را پس از انقضای دوره اعتراض که تنها یک هفته طول می‌کشد، منتشر کرده‌اند.

این کمیسیون اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵، در مجموع ۵۳ دستور تصرف نظامی توسط اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری اشغالی صادر شده است.

طبق گزارش کمیسیون استعمار و مقاومت دیوار فلسطینی، اسرائیل از سال ۱۹۶۷ حداقل ۷۱۰ شهرک و پایگاه نظامی در کرانه باختری اشغالی ساخته است که به طور متوسط ​​هر ۸ کیلومتر مربع یک شهرک می‌شود.

جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شهرک‌های اسرائیلی را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند. سازمان ملل بار‌ها هشدار داده است که ادامه گسترش شهرک‌ها، امکان اجرای راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند، چارچوبی که به عنوان کلید حل مناقشه چند دهه‌ای فلسطین و اسرائیل تلقی می‌شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک نظر مشورتی، اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

در همین حال، ارتش اسرائیل در طول آخر هفته به حملات نظامی خود در سراسر کرانه باختری ادامه داد.

جمعیت هلال احمر فلسطین (PRCS) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌هایش مردی ۳۷ ساله را پس از اصابت گلوله جنگی به پا در رام‌الله به بیمارستان منتقل کردند. جزئیات بیشتری در مورد وضعیت پزشکی او ارائه نشده است.

مقامات محلی اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ غزه در دو سال پیش، بیش از ۱۰۵۱ فلسطینی در کرانه باختری شهید، حدود ۱۰۳۰۰ نفر زخمی و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از جمله ۱۶۰۰ کودک دستگیر شده‌اند.

منبع: آناتولی