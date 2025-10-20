معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه نام عبدالمهدی نصیرزاده در میان کاندیدا‌های تایید شده از سوی نهاد‌های نظارتی نبوده است، گفت: انتخابات بدنسازی در کمال صحت و سلامت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه تعداد آرای اولیه شمارش شده در دور نخست انتخابات بدنسازی به جای ۴۸ رای، ۴۹ رای بوده است، اظهار کرد: پیرو تذکری که در این رابطه داده شد، همان زمان آرا مجددا در حضور تمامی اعضای مجمع و توسط ناظران مجمع شمارش شد و مشکلی در این رابطه وجود نداشت. اشتباه در شمارش آرا در مرحله اول بود که برطرف شد و البته هیچ تاثیری هم در نتیجه نداشت. انتخابات بدنسازی کاملا بر اساس قانون برگزار شد و هیچ مشکل قانونی در رابطه با آن مطرح نیست.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرد: انتخابات فدراسیون بدنسازی در کمال صحت و سلامت برگزار شد و وزارت ورزش نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود از فرد منتخب توسط مجمع با همه توان همچون دیگر فدراسیون‌های ورزشی حمایت خواهد کرد. همانطور که در مجمع بدنسازی نیز اعلام کردم، وزارت ورزش در تمامی انتخابات فدراسیون‌ها از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند و رای اعضای مجمع فدراسیون‌هاست که در نهایت رییس فدراسیون‌ها را انتخاب می‌کند.

وی درباره ادعای نصیرزاده رییس سابق فدراسیون بدنسازی مبنی بر اینکه حق قانونی او برای حضور در انتخابات نادیده گرفته شده است، گفت: وزارت ورزش بر اساس لیستی که نهاد‌های نظارتی ارسال کردند، از کاندیدا‌های تایید صلاحیت شده برای حضور در مجمع دعوت کرد که در میان آنها نامی از رییس سابق فدراسیون بدنسازی نبود.

