ESPN توضیح می‌دهد که چگونه هری کین از یک مهاجم کلاسیک به یک بازیکن کلیدی برای بایرن مونیخ تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «همه یا هیچ: تاتنهام هاتسپر» (۲۰۲۰) نگاهی اجمالی و روانشناسانه به هری کین داشت. او در نمایی به مربی وقت تاتنهام، ژوزه مورینیو، گفت: «در باشگاهی مثل تاتنهام، با عملکرد متوسط هم به موفقیت‌های زیادی رسیده‌ایم ولی من می‌خواهم مثل رونالدو یا مسی باشم.»

ممکن است برخی جاه‌طلبی‌های این مهاجم انگلیسی را مسخره کرده باشند، اما با وجود تغییرات مداوم از زمان جدایی مائوریتسیو پوچتینو از تاتنهام در سال ۲۰۱۹ عملکرد کین افت نداشته است. شروع فوق‌العاده او در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در بایرن - نوزده گل در یازده بازی - کاملا با دوران اوج مسی و رونالدو برابری می‌کند.

با این حال اگر عمیق‌تر نگاه کنید، مشخص می‌شود که گل‌های او فقط نوک کوه یخ هستند. کین هیچ‌وقت به اندازه حال حاضر در سازماندهی حملات تأثیرگذار نبوده. او به طور منظم گلزنی می‌کند، اما حالا در شروع، وسط و پایان حملات نقش دارد. کین در حال تکامل است و مسلما بهترین فصل دوران حرفه‌ای‌اش را سپری می‌کند.

با آرامش جایگزین موسیالا شد

وقتی جمال موسیالا در جام جهانی باشگاه‌ها دچار آسیب شدیدی شد، یک خلاء در خلاقیت بازی بایرن دیده شد که کین در نهایت آن را پر کرد.

هری‌کین:

وقتی جمال در زمین است، اوضاع کمی فرق می‌کند. او توپ را از مدافعان می‌گیرد و با آن به جلو حرکت می‌کند. وقتی با هم بازی می‌کنیم، این مسئولیت اوست. در این فصل، من کمی عمیق‌تر بازی کرده‌ام و از مهارت‌هایم در دریافت توپ، چرخش و پاس به جلو و سپس حرکت به سمت محوطه جریمه استفاده می‌کنم.

بازی او دیگر فقط به گل‌زدن در لحظات پایانی حمله خلاصه نمی‌شود. کین به عنصری کلیدی در روند بازی تبدیل شده است.

نقش او در تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶

کین، تیم ملی انگلیس و توماس توخل مصمم هستند تابستان آینده بالاخره جام مورد انتظار را به دست آورند و برای انجام این کار باید از «هری کین جدید» استفاده کنند. این یک زنگ خطر برای بقیه تیم‌هاست.

کین در بازی مقابل صربستان بیشتر وقتش را صرف مهار دفاع حریف کرد و اغلب برای کمک به تیمش در ایجاد حملات به عقب می‌رفت. توخل در مراحل اولیه جام جهانی می‌تواند از کین در این نقش برای شکستن دفاع فشرده حریف استفاده کند. در مراحل بعدی (اگر انگلیس به آن مرحله برسد)، احتمالاً مالکیت توپ کمتری خواهد داشت و سپس کین دوباره به عنوان یک مهاجم مرکزی کلاسیک به کار گرفته شود. همه‌کاره‌بودن کین به او اجازه می‌دهد تا هم به دفاع‌های فشرده نفوذ و هم سایر بازیکنان تهاجمی را تقویت کند.

آینده در سطح باشگاهی

قرارداد هری کین با بایرن تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و هم باشگاه و هم بازیکن در حال بررسی آینده‌اند. مدیر ورزشی باشگاه مونیخی به احتمال تمدید قرارداد اشاره کرده است، اما هر چه طرفین برای اعلام قرارداد جدید بیشتر صبر کنند، شایعات و گمانه‌زنی‌ها بیشتر می‌شود.

قدم بعدی کین می‌تواند بازگشت به انگلیس برای انجام برخی کار‌های ناتمام باشد. خود این مهاجم بار‌ها اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به خانه ندارد، اما انگیزه‌ها واضح است: شکستن رکورد آلن شیرر در لیگ برتر (۲۶۰ گل، در مقایسه با ۲۱۳ گل فعلی کین) و در نهایت کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر.

منبع: ESPN

برچسب ها: بایرن مونیخ ، بوندسلیگا
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
بوندس لیگای آلمان؛
بایرن مونیخ ۲ - ۱ دورتموند/ فتح درکلاسیکر به دست شاگردان کمپانی+ فیلم
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
