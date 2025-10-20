باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی است که فراوانی تصادفات در آن نگران‌کننده است، گفت: برای کاهش تلفات و کنترل حوادث در این استان، باید به صورت همزمان چند محور را دنبال کنیم، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، تقویت مقدورات و تجهیزات پلیس، گسترش سامانه‌های هوشمند نظارتی و تمرکز بر آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

وی با اشاره به توزیع نامتوازن آمار جان‌باختگان تصادفات در کشور تصریح کرد: توسعه فرهنگ ترافیکی و آموزش رفتار صحیح رانندگی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات دارد و این مهم زمانی محقق می‌شود که نهاد‌های مختلف، از آموزش و پرورش تا رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در این مسیر هم‌افزا عمل کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: کاهش تلفات جاده‌ای صرفاً با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست، بلکه نیازمند نگاهی جامع و چندبُعدی است که شامل زیرساخت، فناوری، آموزش و فرهنگ‌سازی می‌شود.

منبع: پلیس راهور