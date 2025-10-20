باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در "نشست عدالت در قاب رسانه" در جمع خبرنگاران استان با اشاره به عملیات تروریستی علیه دستگاه قضا بیان کرد: براساس شواهد و تحلیل‌ها، این اقدام با هدف ایجاد ناامنی و ضربه‌زدن به روند آشتی ملی در استان انجام شد.

وی افزود: یکی از رسانه‌های معاند پس از این عملیات با یکی از سرکردگان گروهک جیش‌الظلم مصاحبه کرد. در آن مصاحبه به‌صراحت اعلام شد که علت انتخاب ساختمان دادگستری، نقش این مجموعه در تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرای سیاست‌های قضایی در استان بوده است.

هدف دشمن، ضربه به انسجام ملی است

رئیس کل دادگستری اظهار کرد: دشمن همواره به دنبال ضربه‌زدن به نقاط قوت کشور است. همان‌طور که در حوزه انرژی هسته‌ای و توان موشکی تلاش می‌کند ایران را تضعیف کند، در حوزه وحدت ملی هم سعی دارد با ایجاد شکاف، امنیت را هدف بگیرد.

وی با اشاره به پرونده هشت مهر ادامه داد: پس از بازگشت به استان، شاهد شکاف‌هایی بین برخی اقشار و حاکمیت بودیم. دشمن نیز به‌شدت روی همین موضوع مانور می‌داد. در حالی که سال‌ها مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های ملی صحنه وحدت شیعه و سنی بود، پس از آن حادثه ارتباط‌ها کاهش یافت و دشمن از این فرصت سوءاستفاده کرد.

صیانت از رسانه‌ها با تشکیل هیئت منصفه

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در ادامه این نشست از تلاش برای انتخاب هیئت منصفه‌ای متنوع و روشنفکر خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده فعالی در این زمینه نداشتیم. هفته گذشته هیئت منصفه جدید انتخاب و مدارک مربوطه برای تهران ارسال شد تا ابلاغ‌های قانونی صادر شود.

وی افزود: هدف ما از انتخاب اعضای هیئت منافه این است که طیف‌های مختلف جامعه در آن حضور داشته باشند و حتی انتقاد‌ها و نقد‌های مردم شنیده شود. این گسترش دایره دید، به صیانت از نظام و شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: خواستیم افرادی برای هیئت نظارت انتخاب کنند که تنگ‌نظر نباشند و برخوردی روشنفکرانه داشته باشند. این اقدام باعث می‌شود اگر فردی از اصحاب رسانه مطلبی منتشر کرد، تصمیمات هیئت متناسب با نظر عمومی و عدالت باشد و نه صرفاً سلیقه شخصی.

همکاری اصحاب رسانه با دستگاه قضایی

وی تصریح کرد: همه مردم باید امکان مشارکت در فرآیند قضایی را داشته باشند و هر چه افراد بیشتری در جریان امور باشند، صیانت از نظام و اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد از همکاری خبرنگاران قدردانی کرد و افزود: همکاران رسانه‌ای، یار و مددکار دستگاه قضایی هستند و همراهی آنها به ما کمک می‌کند تا اقدامات قضایی با موفقیت و در مسیر فرهنگی پیش رود.

منبع میزان