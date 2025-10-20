باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی جدید با تأکید بر عدم اعزام نیروی نظامی به غزه، از تمایل چند کشور برای امضای توافق پایان جنگ خبر داد.
وی در ادامه با تمرکز بر جنبش حماس، خواستار پایبندی این جنبش به آتشبس شد و هشدار داد در صورت نقض آن، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
او بدون اشاره به نقض آتش بس از سوی اسرائیل ادعا کرد که به حماس «فرصت کمی» برای رعایت توافق آتشبس غزه با اسرائیل میدهد، اما هشدار داد که اگر این گروه از انجام این کار خودداری کند، «ریشهکن» خواهد شد.
این موضعگیری ترامپ در شرایطی صورت میگیرد که برخی رسانههای آمریکایی از جمله وال استریت ژورنال از برنامههای احتمالی واشنگتن برای اعزام نیرو به منطقه خبر دادهاند، هرچند اشارهای به حضور در غزه نشده است.
منبع: رویترز