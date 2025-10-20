وزیر تعاون در حاشیه آیین اهدای جهیزیه به مددجویان بهزیستی، از رونمایی چند اقدام مهم سازمان بهزیستی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ میدری در تشریح ایجاد «درگاه ملی خیرین» گفت: با همکاری بانک ملی ایران، درگاهی طراحی و راه‌اندازی شده است که خیرین می‌توانند به‌صورت مستقیم و با سرعت بالا، شهر و فرد گیرنده کمک خود را انتخاب کنند. این سامانه امکان انطباق سریع و شفاف میان خیرین و اقشار نیازمند را فراهم می‌کند و ظرفیت بزرگی برای هم‌افزایی اجتماعی به شمار می‌رود.

احداث واحد‌های مسکونی و اهدای جهیزیه در همکاری با سپاه

او در ادامه به تفاهم‌نامه امضا شده با سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه، احداث هزار واحد مسکونی و اهدای چهار هزار جهیزیه و همچنین تأمین ۲ هزار دستگاه چرخ خیاطی پیش‌بینی شده است. این همکاری‌ها با هدف توانمندسازی خانواده‌های کم‌برخوردار و حمایت عملی از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است.

راه‌اندازی مرکز رصد اورژانس اجتماعی

میدری همچنین از آغاز مرحله آزمایشی یک مرکز ملی برای رصد فعالیت‌های اورژانس اجتماعی ایران خبر داد و گفت: این مرکز هماهنگی فعالیت اورژانس اجتماعی در سراسر کشور را برعهده دارد و تماس‌ها، گزارش‌ها و اقدامات خدماتی را به‌صورت همزمان رصد و ثبت می‌کند. راه‌اندازی این مرکز می‌تواند کارایی اورژانس اجتماعی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

پیگیری طرح کالابرگ در دولت و مجلس

او در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ گفت: «در روز‌های اخیر جلسه‌ای با رئیس‌جمهور محترم درباره این موضوع داشتیم. دولت و مجلس هر دو مصمم هستند که این طرح به شکل مؤثر اجرا شود. هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما تلاش برای تحقق آن در جریان است.

تأکید بر همکاری چندجانبه برای توانمندسازی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «ترکیب ظرفیت‌های خیرین، نهاد‌های انقلابی و دولت می‌تواند سازوکاری مؤثر برای کاهش فقر و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند ایجاد کند. این الگوی همکاری باید به یک ساختار پایدار تبدیل شود تا در همه استان‌ها قابل اجرا باشد.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

