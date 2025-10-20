باشگاه خبرنگاران جوان- قربانقلی بردی‌محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان، در سفری رسمی به کابل سفر کرد تا از روند اجرایی پروژه خط لوله گاز تاپی بازدید و با مقام‌های طالبان درباره هماهنگی‌های فنی و سیاسی این طرح گفت‌وگو کند.

در نشست مشترک بردی‌محمدوف و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، این پروژه گامی راهبردی در مسیر وحدت اقتصادی منطقه و رفاه مشترک توصیف شد.

عبدالغنی برادر اعلام کرد: «کار اجرایی این پروژه در خاک افغانستان تاکنون ۱۴ کیلومتر پیشرفت کرده و ده‌ها کیلومتر دیگر نیز برای نصب لوله آماده شده است.»

وی افزود: «دیدگاه حکومت طالبان فراتر از تاپی است و هدف، ایجاد یک دهلیز اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان می‌باشد که شامل پروژه‌هایی چون انتقال برق، احداث خط آهن، ساخت خیابان‌ها و مراکز لجستیکی است.»

رییس جمهور ترکمنستان نیز روابط کابل و عشق‌آباد را در حال گسترش خواند و از همکاری همه‌جانبه طالبان در اجرای پروژه تاپی قدردانی کرد. وی تأکید کرد: «ترکمنستان این پروژه را در زمان تعیین‌شده تکمیل خواهد کرد و افغانستان از این مسیر سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.»

در ادامه این سفر، مقامات دو کشور با مسؤولین شرکت ترکمن‌گاز دیدار کردند که در آن اعلام شد کار پروژه در خاک افغانستان ۱۴ کیلومتر پیشرفت داشته و ۷۰ کیلومتر دیگر برای نصب لوله آماده شده است.

معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان نیز در پایان از کشورهای منطقه خواست به جای تقابل، به روابط مبتنی بر احترام متقابل روی آورده و به حاکمیت ملی و عزت ملت‌ها احترام بگذارند.