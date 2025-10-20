قربانقلی بردی‌محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان، در سفری رسمی به کابل با مقام‌های طالبان دیدار و از روند اجرایی پروژه خط لوله گاز تاپی بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- قربانقلی بردی‌محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان، در سفری رسمی به کابل سفر کرد تا از روند اجرایی پروژه خط لوله گاز تاپی بازدید و با مقام‌های طالبان درباره هماهنگی‌های فنی و سیاسی این طرح گفت‌وگو کند.

در نشست مشترک بردی‌محمدوف و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، این پروژه گامی راهبردی در مسیر وحدت اقتصادی منطقه و رفاه مشترک توصیف شد.

عبدالغنی برادر اعلام کرد: «کار اجرایی این پروژه در خاک افغانستان تاکنون ۱۴ کیلومتر پیشرفت کرده و ده‌ها کیلومتر دیگر نیز برای نصب لوله آماده شده است.»

وی افزود: «دیدگاه حکومت طالبان فراتر از تاپی است و هدف، ایجاد یک دهلیز اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان می‌باشد که شامل پروژه‌هایی چون انتقال برق، احداث خط آهن، ساخت خیابان‌ها و مراکز لجستیکی است.»

رییس جمهور ترکمنستان نیز روابط کابل و عشق‌آباد را در حال گسترش خواند و از همکاری همه‌جانبه طالبان در اجرای پروژه تاپی قدردانی کرد. وی تأکید کرد: «ترکمنستان این پروژه را در زمان تعیین‌شده تکمیل خواهد کرد و افغانستان از این مسیر سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.»

در ادامه این سفر، مقامات دو کشور با مسؤولین شرکت ترکمن‌گاز دیدار کردند که در آن اعلام شد کار پروژه در خاک افغانستان ۱۴ کیلومتر پیشرفت داشته و ۷۰ کیلومتر دیگر برای نصب لوله آماده شده است.

معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان نیز در پایان از کشورهای منطقه خواست به جای تقابل، به روابط مبتنی بر احترام متقابل روی آورده و به حاکمیت ملی و عزت ملت‌ها احترام بگذارند.

برچسب ها: پروژه تاپی ، ترکمنستان ، تعامل با طالبان
خبرهای مرتبط
تاکید افغانستان و ترکمنستان بر پروژه تاپی
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
سفر هیاتی از طالبان به ترکمنستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
آخرین اخبار
حضور افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
رئیس جمهور ترکمنستان در کابل؛ پروژه تاپی ۱۴ کیلومتر در افغانستان پیشرفت کرد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
ترامپ «اوایل سال آینده» به چین سفر می‌کند
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
نتانیاهو به بمباران دیروز غزه با ۱۵۰ تن مهمات افتخار کرد/ تکرار یاوه گویی‌ها علیه ایران
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
اعتراف تاریخی هاآرتص: فلسطینیان شریف‌ترین ملت در دفاع از میهن‌شان هستند
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدند
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
کالاس: نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه آخرین بسته نخواهد بود
چرا بوداپست؟ کرملین می‌گوید اوربان روابط خوبی با ترامپ و پوتین دارد
افزایش شمار شهدای غزه به رغم برقراری آتش بس
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
معاون ترامپ روز سه‌شنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ