منابع آگاه گزارش دادند در دیدار اخیر میان روسای جمهور آمریکا و اوکراین، ترامپ چندین بار صدای خود را بالا برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه جزئیات جدیدی از دیدار پرتنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او در کاخ سفید فاش و خاطرنشان کردند که ترامپ در طول این دیدار چندین بار صدای خود را بالا برده است.

به گفته منابع آگاه که با سی‌ان‌ان صحبت کردند، تنش‌ها زمانی تشدید شد که ترامپ اصرار داشت اوکراین به عنوان وسیله‌ای برای پایان دادن به جنگ، امتیازات ارضی به روسیه بدهد، که این تغییر قابل توجهی در موضع او در مقایسه با مواضع قبلی و فصل جدیدی در روابط مشکل‌دار بین دو کشور است.

مقامات گزارش دادند که زلنسکی با احساس بدبینی جلسه را ترک کرد و بلافاصله با چندین رهبر اروپایی تماس گرفت تا آنها را در مورد موضع ترامپ که آن را نامطلوب می‌دانست، مطلع کند.

یک منبع اوکراینی این جلسه را "پر تنش" توصیف کرد، اما هرگونه "فریاد" را رد کرد و گزارش‌های مربوط به تبادل نظر تند بین دو رئیس جمهور را اغراق‌آمیز دانست. این منبع، کل جلسه را "سازنده" توصیف و خاطرنشان کرد که ترامپ در نهایت از آتش‌بس در امتداد خطوط مقدم فعلی حمایت کرد.

منابع نزدیک به هر دو طرف اظهار داشتند که این جلسه "صریح" و گاهی "ناراحت‌کننده" بود، به ویژه با توجه به اختلاف نظر عمیق بین ترامپ و زلنسکی در مورد آینده درگیری در اوکراین.

در طول مکالمه، که ترامپ بعدا آن را "مستقیم و صادقانه" توصیف کرد، او به زلنسکی به او اطلاع داد که در حال حاضر موشک‌های دوربرد تاماهاوک را که به دنبال هدف قرار دادن اهدافی در اعماق روسیه بود، دریافت نخواهد کرد.

مقامات اروپایی افزودند که هیئت اوکراینی با نقشه‌هایی که خطوط نبرد فعلی را نشان می‌داد، به کاخ سفید آمدند، به این امید که ترامپ را متقاعد کنند که حمایت نظامی ایالات متحده را ادامه داده و گسترش دهد. با این حال، به گفته منابع، به نظر می‌رسد ترامپ از استدلال‌های ارائه شده قانع نشده است و بار‌ها اصرار داشته که اوکراین باید با واگذاری قلمرو موافقت کند تا به توافق سریعی برای این درگیری دست یابد.

منبع: آر تی