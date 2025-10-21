باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اسپیس ایکس ده هزارمین ماهواره استارلینک خود را به مدار پرتاب کرد و توانست با موفقیت دسته جدیدی از ۵۶ ماهواره را به فضا پرتاب کند.

طبق داده‌های CellStreak، یک سازمان غیرانتفاعی متخصص در ردیابی ماهواره، این دستاورد به این معنی است که ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، اکنون دو سوم از کل ماهواره‌های فعال را کنترل می‌کند.

تا ۲۰ اکتبر، ۸۵۶۲ از ۱۲۹۵۵ ماهواره فعال در مدار پایین زمین - کمی بیش از ۶۶٪ - بخشی از صورت فلکی استارلینک بودند. ۱۵۰۰ ماهواره استارلینک دیگر یا غیرفعال هستند یا دیگر در مدار نیستند.

تسلط اسپیس ایکس نگرانی‌هایی را در مورد میزان نفوذ ثروتمندترین فرد جهان از طریق کنترل شبکه استارلینک ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۲۳، ماسک ادعا کرد که از طریق کنترل تسلا، اسپیس ایکس و ایکس، «بیشتر از هر کس دیگری داده‌های اقتصادی جهانی را به صورت بلادرنگ در اختیار دارد».

این تسلط گسترده، نفوذ بی‌سابقه‌ای به ایلان ماسک بر ارتباطات جهانی می‌دهد. نزدیک‌ترین رقیب او، وان‌وب، هنوز تنها ۶۵۱ ماهواره دارد، در حالی که چندین پروژه چینی قصد دارند تا دهه ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰۰۰ ماهواره در مدار زمین داشته باشند.

اگرچه اسپیس ایکس قصد دارد شبکه را به ۴۲۰۰۰ ماهواره گسترش دهد، اما تا به امروز فقط مجوز پرتاب ۱۲۰۰۰ ماهواره را دریافت کرده است.

این گسترش با هزینه بالقوه زیست‌محیطی همراه است. ماهواره‌های استارلینک که اینترنت پرسرعت را به زمین می‌فرستند، طوری طراحی شده‌اند که تقریباً پنج سال کار کنند و سپس تحت یک احتراق کنترل‌شده موتور قرار گیرند تا دوباره وارد جو شوند و کاملاً بسوزند.

ویدیوهایی از سوختن بقایای ماهواره‌های استارلینک در آسمان شب در هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، و جاناتان مک‌داول، ستاره‌شناس، به طور متوسط ​​دو ماهواره اسپیس‌ایکس را در سال ۲۰۲۵ در روز ثبت کرده است.

دکتر مک‌داول، که در مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونیان در ایالات متحده کار می‌کند، گفت که با ادامه گسترش منظومه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس، این تعداد به حدود پنج ماهواره در روز افزایش خواهد یافت.

در حالی که این فرودها هیچ خطری برای مردم روی زمین ندارند، دکتر مک‌داول هشدار داد که آلاینده‌های ناشی از احتراق می‌توانند به طور بالقوه به جو آسیب رسانده و به گرمایش جهانی کمک کنند.

منبع: ایندیپندنت