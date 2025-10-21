خواهر «مهدیه اسفندیاری» در برنامه «تهران ایران جهان» اعلام کرد که خواهرش به دلیل فعالیت در یک کانال تلگرامی در فرانسه بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «زهرا اسفندیاری» درباره وضعیت خواهرش اظهار داشت: «مهدیه اسفندیاری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فعالیت در یک کانال تلگرامی بازداشت شده است. کار او فقط ترجمه اخبار مربوط به عملیات رژیم صهیونیستی در غزه بود و خودش هیچ اظهارنظر شخصی به این اخبار اضافه نمی‌کرد.»

وی همچنین به وضعیت نامناسب تغذیه در زندان اشاره کرد و افزود: «او در زندان با مشکلات زیادی در خصوص تغذیه روبه‌رو است. ازآنجایی که گوشت حلال وجود ندارد، مجبور است از غذاهای گیاهی استفاده کند که اغلب کیفیت پایینی دارند و حتی گاهی مزه پلاستیک می‌دهند و با مشکلات گوارشی مواجه شده است.»