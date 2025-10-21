رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی گفت: از اول آبان ۱۴۰۴ هیچ بیمه‌نامه‌ای فاقد استعلام مثبت کدپستی از سامانه املاک و اسکان، کد یکتا دریافت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - میرزا زاده، رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در مرحله قبلی، بیمه مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ کرد که فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها حتماً باید موکول به اخذ تأییدیه از سامانه املاک و اسکان باشد. تمامی شرکت‌ها به این سامانه متصل شده و گزارش‌های لازم را دریافت کردیم، اما در فرآیند صدور، این موضوع به صورت اجباری انجام نشده بود. 

او ادامه داد: حالا از اول آبان ماه، بیمه‌نامه‌هایی که کد یکتا دریافت نمی‌کنند، به معنای عدم ثبت اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی که فرآیند صدور بیمه‌نامه به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، بیمه مرکزی در سامانه خود کنترل می‌کند که آیا اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است یا خیر. اگر این اطلاعات ثبت نشده باشد کد یکتا دریافت نمیشود، صدور بیمه‌نامه تخلف محسوب می‌شود. 

میرزاده تأکید کرد: اگر شرکتی این فرآیند را رعایت نکند، با آن برخورد خواهد شد و این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ شده است. همچنین، مدیرانی که در این زمینه تخلف کنند، به کمیته انضباطی دعوت خواهند شد و موضوعات قانونی مرتبط با آنها بررسی خواهد شد.

او همچنین از هموطنان خواست که قبل از تمدید بیمه‌نامه‌های خود، حتماً در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و در خصوص خوداظهاری‌های خود در این سامانه اقدام کنند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اجباری هستند و نداشتن آنها می‌تواند خطراتی را برای شهروندان ایجاد کند. 

میرزاده در پایان تصریح کرد: صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اما برخی استثنائات برای کسانی که سکونت ندارند یا مسافران ورودی به ایران هستند وجود دارد که واحد نظارت با همکاری شرکت‌های بیمه، آنها را استثنا خواهد کرد. 

برچسب ها: سامانه املاک و اسکان ، بیمه مرکزی
