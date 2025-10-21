باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - میرزا زاده، رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در مرحله قبلی، بیمه مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ کرد که فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها حتماً باید موکول به اخذ تأییدیه از سامانه املاک و اسکان باشد. تمامی شرکت‌ها به این سامانه متصل شده و گزارش‌های لازم را دریافت کردیم، اما در فرآیند صدور، این موضوع به صورت اجباری انجام نشده بود.

او ادامه داد: حالا از اول آبان ماه، بیمه‌نامه‌هایی که کد یکتا دریافت نمی‌کنند، به معنای عدم ثبت اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی که فرآیند صدور بیمه‌نامه به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، بیمه مرکزی در سامانه خود کنترل می‌کند که آیا اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است یا خیر. اگر این اطلاعات ثبت نشده باشد کد یکتا دریافت نمیشود، صدور بیمه‌نامه تخلف محسوب می‌شود.

میرزاده تأکید کرد: اگر شرکتی این فرآیند را رعایت نکند، با آن برخورد خواهد شد و این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ شده است. همچنین، مدیرانی که در این زمینه تخلف کنند، به کمیته انضباطی دعوت خواهند شد و موضوعات قانونی مرتبط با آنها بررسی خواهد شد.

او همچنین از هموطنان خواست که قبل از تمدید بیمه‌نامه‌های خود، حتماً در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و در خصوص خوداظهاری‌های خود در این سامانه اقدام کنند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اجباری هستند و نداشتن آنها می‌تواند خطراتی را برای شهروندان ایجاد کند.

میرزاده در پایان تصریح کرد: صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اما برخی استثنائات برای کسانی که سکونت ندارند یا مسافران ورودی به ایران هستند وجود دارد که واحد نظارت با همکاری شرکت‌های بیمه، آنها را استثنا خواهد کرد.