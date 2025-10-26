معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به اقدامات بهداشتی جای نگرانی مبنی بر شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی سال های گذشته در حوزه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام با اقدامات مناسبی که در ایمن سازی دام، طیور و ابزیان انجام دادند، وضعیت کشور عادی است.

به گفته وی، سالهاست که کشور از این بیماری خطرناک آنفلوانزا فوق حاد پرندگان مصون بوده و با توجه به اقدامات بهداشتی مرغداران جای نگرانی نیست و به رغم گزارش این بیماری در کشورهای همسایه طی یک سال گذشته، اما کشور ایران  مصون و محفوظ بوده است.

رفیعی پور ادامه داد: طی هفته های اخیر بیش از ۱۳ کشور از جمله کشورهای امریکایی و اروپایی درگیر این ویروس شده اند و گزارش‌ها از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های صنعتی این کشورها حکایت دارد؛ اما در کشور ما فقط یک مورد در مرغداری سنتی در یکی از روستاهای کشور مشاهده شده که تحت کنترل است.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: ایران یکی از کشورهای موفق در مبارزه با این ویروس و یکی از پاک‌ترین کشورها نسبت به ابتلا به آن است. سازمان دامپزشکی برای اقدامات بهداشتی و ضوابط و مقررات بلافاصله وارد عمل می‌شود و معدوم سازی پس از آزمایش و تأیید ویروس انجام شده تا مانع انتشار ویروس شویم.

مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
