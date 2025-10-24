بیست‌ودومین همایش مدیران هیئت‌های محوری کشور در قم با تمرکز بر نقش‌آفرینی بانوان و الگوی سوم زن پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ اختتامیه بیست‌ودومین همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور، ظهر امروز پنج‌شنبه در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد. این همایش که به مدت دو روز میزبان ۵۰۰ نفر از مدیران هیئات مذهبی منتخب از استان‌های مختلف کشور بود، با هدف هم‌اندیشی و ارتقاء کیفی فعالیت‌های فرهنگی و دینی در آستانه ایام فاطمیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید حسین حاتمی، دبیر این همایش، در سخنانی با اشاره به محور‌های اصلی برنامه گفت: در این دوره، موضوعات الگوی سوم زن، نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های اجتماعی و دینی، و نقطه مطلوب خانواده در جامعه اسلامی، در قالب سخنرانی‌های تخصصی، کمیسیون‌های تعاملی و کارگاه‌های گفت‌و‌گو محور مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد فضای هم‌افزایی میان مدیران هیئات و تبیین راهکار‌های عملی برای ارتقاء جایگاه بانوان در ساختار فرهنگی هیئات مذهبی بود.

او گفت:همایش امسال با استقبال گسترده فعالان مذهبی و فرهنگی همراه بود و شرکت‌کنندگان ضمن تبادل تجربیات، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های جذب و مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌های هیئتی تأکید کردند.

