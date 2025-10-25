باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وقتی کاربران واتس آپ قربانی هکر‌ها می‌شوند + فیلم

قاضی دادگاه منطقه کالیفرنیا می‌گوید با وجود هشدارها، شرکت اسرائیلی NSO به جاسوسی از کاربران واتس آپ ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان می‌گویند مهندسی معکوس کدهای امنیتی واتس آپ برای هکرهای شرکتی صهیونیستی امری آسان  است.

 

