تیم فوتسال پسران ایران کار خود در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با پیروزی آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فوتسال پسران در بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی کشور بحرین از روز گذشته آغاز شد. تیم فوتسال پسران ایران در آخرین شب گذشته در سالن شهر ورزشی خلیفه به مصاف قرقیزستان رفت.

علی صانعی سرمربی تیم ملی بازی را با ترکیب محمدعلی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی آغاز کرد. تیم فوتسال پسران ایران در یک بازی برتر موفق شد قرقیزستان را با نتیجه ۵ بر یک شکست دهد.

گل‌های ایران در این بازی را صدرا چوپانی در دقایق یک و ۱۲، محمدجواد نوروزی در دقیقه ۱۶، امیرحسین عبدالرزاقی در دقیقه ۱۷ و علی احمدی در دقیقه ۴۰ به ثمر رساندند. تک گل قرقیزستان هم در شروع نیمه دوم و روی یک غافل‌گیری به ثمر رسید.

در دیگر بازی این گروه تایلند موفق شد با ۱۱ گل از سد عربستان بگذرد.

تیم فوتسال پسران ایران در دومین بازی خود امشب (شنبه) از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف عربستان می‌رود.

نتایج دور اول فوتسال پسران

گروه اول
تایلند ۱۱ - ۰ عربستان
ایران ۵ - ۱ قرقیزستان

گروه دوم
افغانستان ۱۰ - ۲ ازبکستان
بحرین ۰ - ۶ چین

برنامه بازی‌های امروز (شنبه ۳ آبان):

تایلند - قرقیزستان ساعت ۱۵
چین - ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰
بحرین - افغانستان ساعت ۲۰
ایران - عربستان ساعت ۲۲:۳۰

