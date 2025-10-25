مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از محکومیت ۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فریدون کشیتی گفت: پرونده حمل ۱۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهر بابک رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل سوخت قاچاق ۶ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی شهر بابک این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع: تعزیرات حکومتی کرمان 

برچسب ها: قاچاق سوخت ، تعزیرات حکومتی
