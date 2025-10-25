با اجرای کامل طرح هادی و مقاوم‌سازی مسکن، لرستان جایگاه نخست کشور در نوسازی و ایمن‌سازی روستاها را به دست آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان با سه هزار روستای دارای سکنه، یکی از استان‌های روستانشین کشور است که طی دو دهه گذشته شاهد تحول چشمگیری در زیرساخت‌های خود بوده است.

اجرای کامل طرح هادی در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار، نوسازی خانه‌ها و صدور اسناد مالکیت، نه‌تنها کالبد روستاها را تغییر داده بلکه امید به زندگی و ماندگاری جمعیت را نیز در دل زاگرس زنده کرده است. امروز لرستان به الگویی از توسعه متوازن روستایی در کشور تبدیل شده است.

 همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار زیر پوشش طرح هادی

پویا تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، با اشاره به پوشش کامل طرح‌های توسعه روستایی گفت:از مجموع سه هزار روستای دارای سکنه در استان، هزار و ۵۷۵ روستا بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند که همگی دارای طرح هادی هستند.

او افزود: افق این طرح‌ها ۱۰ ساله است و تاکنون برای ۹۴۱ روستا بازنگری انجام شده و طبق برنامه‌ریزی تا پنج سال آینده، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان بازنگری خواهند شد.

چهار میلیون مترمربع آسفالت در دل روستاها

تابعی با اشاره به نقش طرح هادی در بهسازی معابر روستایی گفت:فاز نخست این طرح در ۹۷۵ روستا اجرا شده و تاکنون چهار میلیون مترمربع آسفالت‌ریزی صورت گرفته است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۴، معابر ۱۷۵ روستای دیگر با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان و مساحت یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت خواهند شد.

به گفته او، این اقدامات موجب بهبود دسترسی، رونق اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی در روستاهای استان شده است.

صدور سند و مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان صدور اسناد مالکیت را یکی از محورهای مهم توسعه دانست و گفت:تاکنون برای ۹۸ هزار واحد مسکونی روستایی سند صادر شده و کمتر از ۱۰ هزار واحد باقی مانده که به دلیل قرار گرفتن در اراضی اوقافی، منابع طبیعی یا مناطق حفاظت‌شده، امکان صدور سند برای آن‌ها وجود ندارد.

او در ادامه افزود: در حوزه مقاوم‌سازی نیز تاکنون ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی نوسازی شده که معادل ۷۷ درصد کل واحدهای روستایی استان است. بر این اساس، لرستان جایگاه نخست کشور را در مقاوم‌سازی مسکن روستایی به دست آورده است.

تابعی درباره برنامه‌های شهری بنیاد مسکن نیز گفت:در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، برای ۱۷ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن قرارداد منعقد شده است و تابستان امسال نیز سهمیه ساخت ۷۵۰۰ واحد دیگر به استان ابلاغ شد

به گفته این مقام مسئول، در برخی مناطق مانند الیگودرز، کوهدشت و نورآباد، به دلیل نبود راه‌های مناسب، استقبال از طرح مقاوم‌سازی کمتر بوده است.

او گفت: در این مناطق برای سه هزار واحد هدف‌گذاری شده که بخشی از آن‌ها با پرداخت کمک بلاعوض تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و استفاده از سازه‌های سبک در حال ساخت است.

تابعی با اشاره به موقعیت لرزه‌خیز لرستان افزود:با توجه به قرار گرفتن استان روی گسل‌های فعال زاگرس، تمامی ساخت‌وسازها بر اساس آیین‌نامه‌های مقاوم در برابر زلزله انجام می‌شود. هدف ما این است که تا سال ۱۴۰۷ جشن مقاوم‌سازی کامل مسکن روستایی در لرستان برگزار شود.

