باشگاه خبرنگاران جوان- کار فاز دوم خط آهن خواف-هرات آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود این خط تا دو سال دیگر به بهره‌برداری کامل برسد.

سخنگوی وزارت خدمات عمومی طالبان اعلام کرد کار در قطعه چهارم این خط آهن که شامل دو فاز است، در جریان است. به گفته محمد اشرف حق‌شناس، یک فاز رو به تکمیل است و کار فاز دوم نیز امسال آغاز شده است.

در همین رابطه، معین خط آهن وزارت خدمات عمومی در سی‌وششمین نشست منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن شرکت کرد. در این نشست، درباره تسریع کار فازهای باقی‌مانده و چگونگی بهره‌برداری از خط آهن خواف-هرات رایزنی شد. هیئت طالبان در هماهنگی با مقامات ایران و ترکیه، تکمیل این خط آهن را فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌های ریلی میان سه کشور دانست و در پایان، صورت‌جلسه همکاری‌های مشترک امضا شد.

خط آهن خواف-هرات مزایای متعددی برای افغانستان دارد؛ از جمله تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت کالا، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، اتصال به بازارهای جهانی از طریق ایران و رونق اقتصادی. این خط آهن وابستگی افغانستان به جاده‌ها را کاهش می‌دهد و نقش مهمی در خروج این کشور از انزوای جغرافیایی ایفا می‌کند. همچنین، به عنوان بخشی از کریدور ترانزیتی شرق-غرب عمل کرده و زمینه را برای رونق معادن و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان سفر ارزان و سریع برای مسافران به مشهد و دیگر شهرهای ایران را فراهم کرده و به تحکیم روابط سیاسی و اجتماعی بین دو کشور کمک می‌کند.