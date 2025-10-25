باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگاران اظهارکرد: با هدف افزایش نشاط اجتماعی شناساندن کسب و کارهای خرد محلی و معرفی توانمندیهای روستاییان، عرضه مستقیم تولیدات روستایی و حذف واسطهها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فروش محصولات کشاورزی و روستایی جشنواره نمایشگاه کندیمیز از امروز در پارک گوللرباغی شهر ارومیه افتتاح شد.
علی حیرانی ادامه داد: در قالب جشنواره کندیمیز که با موسیقی و آیینهای محلی و برپایی سیاه چادرهای عشایری همراه خواهد بود روستاییان از سه استان آذربایجان غربی و شرقی و همچنین اردبیل در ۸۰ غرفه صنایع دستی و برترین تولیدات و محصولات خود را عرضه میکنند.
وی میگوید: این جشنواره با شعار روستا، محور توسعه برپا شده است و تا دهم آبان ماه برای بازدید مردم دایر خواهد بود.
مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی از برگزاری نمایشگاههای متعدد تولید و عرضه محصولات روستایی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: از سال آینده بازارچههای دائمی عرضه تولیدات روستاییان در مناطق مختلف استان برپا خواهد شد.
حیرانی افزود: به صورت نمونه در منطقه قوشچی شهرستان ارومیه در مرکز استان و همچنین در یکی از روستاهای شهرستان شهرستان خوی، از ابتدای سال آینده بازارچههای دائمی عرضه تولیدات روستاییان فعالیت خود را آغاز میکند.