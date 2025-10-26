باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی پدر در اتاق تلفنی صحبت می‌کند و مادر پس از بیرون آمدن کودک از او می‌پرسد: «بابا چی می‌گفت؟» باعث تقویت روحیه خبرچینی در کودک می‌شود. رازدارهای شدید معمولاً به دیگران بی‌اعتماد و دهن‌لق‌ها اغلب به دنبال جلب‌توجه هستند.

درک مفهوم راز و پیامدهای افشای آن برای کودکان زیر ۵ سال دشوار است و انتظار برای درک کامل این مفهوم را باید از کودکان بالای ۶ سال داشته باشیم. بااین‌حال، آموزش غیرمستقیم رازداری را می‌توان از سنین پایین‌تر نیز آغاز کرد. سحر پهلوان نشان»، دکترای روان‌شناسی کودک و نوجوان، در گفتگویی تلویزیونی از رازداری در کودکان می‌گوید.

انواع و اقسام رازها

هدف اصلی از آموزش رازداری، مشخص‌کردن تفاوت بین حریم شخصی و حریم عمومی است. به بیان دیگر، ما با انواع مختلفی از رازها روبرو هستیم. -رازهای سرگرم‌کننده و مثبتدسته‌ای از رازها جنبه سرگرمی و مثبت دارند. مثلاً به کودک می‌گوییم: «به برادرت نگو که قصد داریم برای تولدش جشن بگیریم و او را غافلگیر کنیم…» این‌گونه رازها، در واقع همان شگفتانه‌ها هستند و خود جنبه آموزشی مفیدی دارند. -رازهای خطرناک و دردسرآفرین ناشی از دوگانگی در خانوادهاما دسته دیگری از رازها وجود دارند که آن‌ها را «رازهای خطرناک» یا «دردسرآفرین» می‌نامیم و وجودشان ضرورتی ندارد و احتمالاً فردی که آن‌ها بشنود ناراحت می‌شود. مانند: «به پدرت نگو امروز به پارک رفتیم!»، به مامان نگو زمین خوردی! اگر بشنود باید بریم دنبال عکس‌گرفتن و دوا و دکتر…» این مدل رازداری به‌ویژه در مورد والدینی که سبک‌های تربیتی متفاوتی دارند (یکی سخت‌گیر و دیگری سهل گیر) یا حتی بین آن‌ها چالش و اختلاف‌نظر وجود دارد دیده می‌شود که تاحدامکان تأکید می‌شود نباید در خانواده وجود داشته باشد و باید از آن پرهیز کرد. -رازهای خطرآفریندسته سوم و بسیار مهم‌تر، «رازهای خطرآفرین» هستند. ما توصیه می‌کنیم کودکان به طور ویژه در مورد این دسته آموزش ببینند. وقتی کودک در معرض یک لمس ناسالم، آسیب جسمی -جنسی، زدوخورد فیزیکی یا هرگونه موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد، به‌هیچ‌وجه نباید این موضوع را راز نگه دارد و باید آن را افشا کند.