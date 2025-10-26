سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۰ هزار و ۲۶۰ تن کیوی، نارنگی و پرتقال از این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۰ هزار و ۲۶۰ تن کیوی، نارنگی و پرتقال در قالب ۵۰۲ محموله از این استان خبر داد و بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از کشاورزان، ویژندسازی، شناسنامه‌دار شدن محصولات برای توسعه و تثبیت جایگاه بین‌المللی تأکید کرد.

بر اساس اعلام سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، آمار صادرات به این شرح است:

• کیوی: ۲۳۸ محموله به میزان ۵۱۰۰ تن

• نارنگی: ۲۳۹ محموله به میزان ۴۷۰۰ تن

• پرتقال: ۲۵ محموله به میزان ۴۶۰ تن

تیموری‌یانسری توسعه صنایع تبدیلی را یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌ها برای کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده و سوددهی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشاورزی دانست و افزود: این صنایع با تبدیل محصولات خام به فرآورده‌های متنوع، ارزش افزوده چشمگیری ایجاد می‌کنند.

او با اشاره به اهمیت بسته‌بندی و برندسازی گفت: بسته‌بندی باکیفیت و استاندارد محصولات فرآوری شده تحت یک برند واحد، به تدریج موجب شناخته شدن «مرکبات مازندران» به عنوان یک نشان معتبر در تجارت جهانی می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد که تحقق این اهداف بدون حمایت از کشاورزان در خط مقدم تولید ممکن نیست و به راهکار‌های اصلی در این حوزه پرداخت:

• آموزش و ترویج استانداردها: ارائه آموزش‌های لازم به باغداران برای کنترل آفات، برداشت به‌موقع و روش‌های نوین بسته‌بندی.

• رفع موانع زیرساختی: سرمایه‌گذاری برای احداث سردخانه‌های مدرن و توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل یخچال‌دار.

• حمایت‌های مالی و بیمه‌ای: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی باغات و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای مقابله با خسارات ناشی از حوادثی مانند سرمازدگی.

تیموری‌یانسری در پایان افزود: برای تثبیت و افزایش این موفقیت‌ها، باید با یک برنامه‌ریزی استراتژیک، از وضعیت کنونی که متکی به فروش محصول خام است، به سمت اقتصادی مبتنی بر صنایع تبدیلی و ارزش افزوده حرکت کرد. این گذار، با حمایت واقعی از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های لازم، نه تنها اقتصاد منطقه را متحول خواهد کرد، بلکه نام ایران را در بازار‌های جهانی بیش از پیش خواهد درخشاند.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران