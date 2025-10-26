براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۵۳، اهواز ۱۶۶، خرمشهر ۱۵۸، دشت آزادگان ۱۵۴ و کارون ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروههای سنی است.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، این شاخص در آغاجری ۱۳۸، اندیمشک ۱۱۲، ایذه ۱۱۲، باغملک ۱۳۳، بهبهان ۱۲۷، شوشتر ۱۰۳، ماهشهر ۱۲۵، ملاثانی ۱۰۱ و هویزه ۱۲۵ میکروگرم بر مترمکعب اعلام شده که برای گروههای حساس ناسالم است که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
دهدز تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
