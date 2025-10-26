مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ثبت بیش از ۳۸ میلیون تردد بین استانی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمد نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب درمحور‌های استان مازندران بیش از ۳۸ میلیون از انواع وسایل نقلیه از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.

او افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در مهر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۶ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۹۳ هزار تردد رسیده است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ بوده است.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
خبرهای مرتبط
ثبت رکورد تردد ۹۳۰ دستگاه کامیون در بندر امیرآباد
ثبت تردد بیش از ۲ میلیون خودرو روزانه در مازندران
ثبت تردد ۱۰ میلیون خودرو در محور‌های مواصلاتی مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صادرات ۱۰‌هزار تن مرکبات مازندران به بازار‌های جهانی
پیروزی اول پدیده ساری و شاهین آمل در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور
تولد دوقلو‌ها در بابل پس از ۶ سال فریز جنین
برداشت طلای سرخ در مازندران آغاز شد
توقف فعالیت یک واحد معدنی به‌دلیل تخلیه پساب در محور اپون سوادکوه
محورهای مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۳۸ میلیون تردد بین استانی ثبت شد
اجرای ۱۲۰ برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی در بابلسر
آخرین اخبار
اجرای ۱۲۰ برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی در بابلسر
توقف فعالیت یک واحد معدنی به‌دلیل تخلیه پساب در محور اپون سوادکوه
تولد دوقلو‌ها در بابل پس از ۶ سال فریز جنین
محورهای مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۳۸ میلیون تردد بین استانی ثبت شد
برداشت طلای سرخ در مازندران آغاز شد
صادرات ۱۰‌هزار تن مرکبات مازندران به بازار‌های جهانی
پیروزی اول پدیده ساری و شاهین آمل در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور
آغاز برداشت برنج در اراضی کشت دوم و رتون
احتکار ۱۰۰ میلیاردی برنج در بابل لو رفت
عاملان چاقوکشی در رامسر دستگیر شدند