باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمد نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب درمحورهای استان مازندران بیش از ۳۸ میلیون از انواع وسایل نقلیه از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.
او افزود: تردد در محورهای مواصلاتی استان با استانهای مجاور در مهر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۶ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۹۳ هزار تردد رسیده است.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سامانههای تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل ترددهای انجام شده بین استان مازندران و استانهای مجاور مربوط به محورهای مواصلاتی با استانهای البرز و تهران یعنی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.
پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ بوده است.