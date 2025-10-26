فعالیت یک واحد معدنی در محور اپون شهرستان سوادکوه به‌دلیل تخلیه غیرمجاز پساب و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه گفت:فعالیت یک واحد معدنی در محور اپون شهرستان سوادکوه به‌دلیل تخلیه غیرمجاز پساب و ایجاد آلودگی زیست‌ محیطی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ متوقف شد.

او افزود: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه در شهرستان به‌صورت منظم و مستمر در حال اجراست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

شکوهی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی، گفت: رعایت اصول مدیریت هوا، کنترل آلودگی گرد و غبار، و ساماندهی پساب از مهم‌ترین تعهدات واحد‌های معدنی است. بی‌توجهی به این موارد تخلف محسوب می‌شود و منجر به توقف فعالیت واحد و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه افزود: در این راستا، پس از مستندسازی تخلفات، پرونده این واحد معدنی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

برچسب ها: معدن شن و ماسه ، آلودگی زیست محیطی
