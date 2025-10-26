باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۴ آبان با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه پارس شیراز رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب فجرسپاسی: علی غلامزاده، محمد آژیر، سینا شاه عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، شروین بزرگ و حسین شهابی

دقایق حساس بازی

بازی از ساعت ۱۵ و با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۲: نفوذ کوشکی از سمت چپ با ارسال زمینی این بازیکن همراه شد که دروازه بان فجر توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۵: برای استقلال ضربه آزاد شکل گرفت که ارسال صالح حردانی بی حاصل بود و از کنار دروازه فجر به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: روی ارسال توپ توسط فرشید اسماعیلی موقعیت خطرناکی برای این تیم شکل گرفت، اما سینا شاه عباسی در ضربه آخر دقت کافی را نداشت و فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۵: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که شوت یاسر آسیانی به شکل خطرناکی از کنار دروازه فجر راهی اوت شد.

دقیقه ۲۲: شروین بزرگ در موقعیت گلزنی برای فجرسپاسی قرار گرفت، اما شوت او با اختلاف زیاد از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: شوت از راه دور مسعود ریگی با اختلاف بسیار کمی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۳۵: روی پاس در عمق مهران احمدی، یاسر آسانی در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار گرفت، اما ضربه او دقت کافی را نداشت و به کناره دروازه فجر برخورد کرد.

دقیقه ۳۹: روی خطای سینا شاه عباسی روی سعید سحرخیزان داور به سود استقلال اعلام پنالتی کرد.

دقیقه ۴۲: یاسر آسانی موفق شد از روی نقطه پنالتی گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

در حال تکمیل