باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین سلطان‌محمدی، منتقد تلویزیون با انتقاد از شوخی‌های مبتذل در سریال‌ها و رئالیتی‌شو‌های شبکه نمایش خانگی گفت: در یک دهه اخیر، کمدی در سینما و به‌تبع آن در شبکه نمایش خانگی دچار افت محتوایی شده است؛ به‌گونه‌ای که کلام در این آثار از سطح انسانی فرود آمده و به واژه‌ها و رفتار‌هایی تنزل یافته که صرفاً خنده‌های لحظه‌ای را به همراه دارد.

او افزود: هنگامی که این نقد‌ها را به گوش کارگردانان و تهیه‌کنندگان می‌رسانیم، آنها معتقدند که محتوای آثارشان برگرفته از واقعیت جامعه است؛ در حالی که در جامعه، مردم حدی از حرمت و نزاکت را رعایت می‌کنند و به این بی‌پروایی زبانی دچار نیستند.

سلطان محمدی با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر گفتار عمومی گفت: هرچند جامعه ما تا حدی با بی‌نظمی فضای مجازی درآمیخته، اما هنوز در گفتار خود نظم، ادب و مرزبندی وجود دارد و به‌سادگی هر چیزی را نمی‌پذیرد. متأسفانه سهل‌انگاری در نظارت بر آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی موجب شده است امروز با حجم زیادی از تولیدات مبتذل روبه‌رو باشیم؛ تا آنجا که حتی برخی فیلمنامه‌نویسان توانمند نیز به نوشتن این‌گونه آثار روی آورده‌اند.

این منتقد در ادامه درباره نقش اسپانسر‌ها در تولید چنین آثاری گفت: اسپانسر‌ها به‌دنبال آثاری هستند که فروش داشته باشند و سرمایه‌شان بازگردد. متأسفانه بسیاری از آنها نیز به این جریان مبتذل آلوده شده‌اند و تصور می‌کنند هرچه اثر سطحی‌تر باشد، مخاطب بیشتری جذب می‌کند.

سلطان محمدی تأکید کرد: جالب است که حتی در سریال‌های ترکی که مملو از صحنه‌های خیانت و خشونت است، از واژه‌های سخیف و مبتذلی که در برخی آثار ایرانی دیده می‌شود، استفاده نمی‌شود؛ هرچند آن آثار هم در نتیجه‌گیری‌های اخلاقی خود به خطا می‌روند.

برچسب ها: نمایش خانگی ، سینما ، ژانر کمدی ، فیلم های مبتذل
