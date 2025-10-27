قانون کار باید در خدمت اشتغال پایدار و تولید ملی اصلاح شود

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس و مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان که در مدرسه خان شیراز برگزار شد، گفت: نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سه مفهوم درهم تنیده ایجاد شده است.

او فزود: در زمان طراحی و تدوین قانون کار واکنش‌های هیجانی در آن دیده شده که در دوران‌های مختلف تغییراتی نیز در آن لحاظ شده، اما همچنان روح قانون کار با حمایت واقعی از تولید همخوانی ندارد.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در قانون کار پویا و کارآمد باید از کار و اشتغال پایدار حمایت شود.

آیت الله ملک حسینی اضافه کرد: قانون باید به نفع اشتغالزایی و کسب و کار پایدار بنا نهاده شود.

او با بیان اینکه زمانی که کار پایدار وجود داشته باشد در کنار آن سایر مسائل و بخش‌ها نیز رشد خواهد کرد، افزود: مواد و تبصره‌های فراوانی در قانون وجود دارد که باید متناسب با نیاز روز جامعه اصلاح شود.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: کشور ایران از ظرفیت‌های بی نظیر طبیعی و منابع انسانی بهره‌مند است که با تلفیق این ظرفیت‌ها قدرتی عظیم برای توسعه پایدار پدید خواهد آمد.

او، باندبازی و نفرت پراکنی سیاسی را آفت کشور دانست و گفت: زیباترین جلوه فقرزدایی در جامعه بخش تعاون است که به واسطه توسعه آن می‌توان عدالت اجتماعی و رفاه برای مردم به ارمغان آورد.

آیت الله ملک حسینی بر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و همچنین تلاش برای توانمندسازی دهک‌های ضعیف و فاصله گرفتن از نظام یارانه‌ای تاکید کرد.

تحول آفرینی برای حمایت از اشتغال پایدار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های تابعه وزارت در سطح استان بیان کرد: خدمات متنوع و متعددی در وزارت کار به بیش از ۹۰ درصد مردم جامعه ارائه می‌شود.

سعید بیاری افزود: ضروری است سطح کیفی خدمات رسانی به مردم به نحوی مدیریت شود که رضایتمندی جامعه را در پی داشته باشد که با شروع فعالیت دولت چهاردهم این مهم در سطح استان فارس با جدیت و حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

او ادامه داد: طرح‌های تحول آفرین با هدف مهارت افزایی و ساماندهی حمایت‌های بخش دولتی از مردم و هدایت این سرمایه‌ها به سمت ایجاد شغل پایدار و واقعی تدوین و در حال اجرایی شدن در سطح استان پهناور فارس است که مردم قطعا اثرات آن را مشاهده خواهند کرد.

منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس