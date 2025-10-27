باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز برابر با پنجم جمادی الاول میلاد باسعادت حضرت زینب (س) روز پرستار نامگذاری شده است.

همه ما در طول مدت زندگی بار‌ها مسیر ما به بیمارستان و مراکزدرمانگاهی رسیده و همیشه با برخورد‌های مهربان پرستاران این فرشتگان سپید پوش روبه رو بودیم.

همانانی که با دستان پرمهرشان، سلامتی را به همه ما بعد از بیماری هدیه دادند.

پرستاران، همان فرشتگانی که همیشه پای کار هستند و عاشقانه شب تا صبح بعد ازهر عمل جراحی یا هر اقدام پزشکی همیشه در کنار بیماران تا بهبودی کامل می‌ماند.

این مجاهدان عرصه سلامت با بذل جان خویش در مبارزه با ویروس منحوس کرونا صحنه‌هایی از ایثار و فداکاری خود را به نمایش گذاشتند، روز پرستار فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت این قشر زحمتکش و پر تلاش و ترویج ارزش‌های زینبی در سطح جامعه است.

پرستاران، این فرشتگان سپیدپوش، همواره در سخت‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین لحظات، از دفاع مقدس گرفته تا مبارزه طاقت‌فرسا با همه‌گیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه و امروز در تمام مراکز درمانی، با روحیه‌ای سرشار از عطوفت و وجدانی بیدار، بر بالین بیماران حاضر می‌شوند و جانی دوباره به کالبد جامعه می‌بخشند؛ نمونه بازر آن همچون نخستین پرستار شهیده راه سلامت کشور در ایام شیوع کرونا؛ نرجس خانعلی زاده از گیلان است.

خنکای دستانت را آهسته می‌بخشی به لحظه تب‌دار بیماران، نبض حیات بیماران، زیر لطافت انگشتانت جان می‌گیرند بهترین فرشته نجات روزت مبارک.