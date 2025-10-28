مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت:با کمک ۷۵۰ میلیون تومانی خیران مراغه‌ای بانوی زندانی سرپرست خانواده از زندان آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌سعید دوست احدی گفت: همزمان با روز ولادت حضرت زینب کبری (س) با گذشت شاکیان و کمک خیرین یک بانوی سرپرست خانواده با بدهی یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از زندان آزاد شد.
 
 دوست احدی افزود:در این کار خداپسندانه شاکیان پرونده با گذشت ۵۵۰ میلیون تومانی زمینه مساعدت خیرین را فراهم آوردند.
 
وی اضافه کرد: خیرین شهرستان نیز که خواستند نامشان ذکر نشود با تامین ۷۵۰ میلیون تومان موجب آزادی این زندانی زن شدند.
 
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت:بخش از کمک‌های خیرین از محل هزینه‌های مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد و احسان خیرین تامین شده است.
 
گفتنی است از ابتدای امسال تاکنون با کمک ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خیران مراغه‌ای ۴۳ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

