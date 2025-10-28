همزمان با آغازهفته نکوداشت پدافند غیرعامل طی مراسمی که در آموزشگاه دخترانه استادفریدون گرایلی (وکیلی شماره ۹) برگزار شدزنگ هفته نکوداشت پدافندغیرعامل با حضورمسئولان شهرستان نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغازهفته نکوداشت پدافند غیرعامل و باحضورمعاون عمرانی فرماندار، مدیر آموزش وپرورش و تنی چند ازمدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی حضوری فعال داشتند. این مراسم سه دستگاه خودرو سنگین و سبک آتش نشانی در داخل و خارج ازمدرسه مستقر شده و ایمنی مراسم را برعهده داشتندو کارگاه آموزشی آشنایی با خاموش کننده‌های دستی نیزبرای دانش آموزان این آموزشگاه اجرا شد. همچنین دربخش پایانی مراسم یاد شده یک عدد کپسول خاموش کننده دستی بعنوان نماد آتش نشانی به مدیر آموزشگاه وکیلی شماره ۹ توسط رییس سازمان اهدا شد.

گفتنی است که برنامه‌های متنوع و مختلفی درهفته نکوداشت پدافند غیر عامل امسال (پنجم تا یازدهم آبان) با شعار «تاب آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» درشهرستان نیشابور برگزار می‌شود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.