باشگاه خبرنگاران جوان؛ فریناز حسین جانی- محمد رضا کمساری گفت: در خصوص کاشت درختان مثمر ما تا کنون ده هزار درخت مثمر در دامنه‌ی کوه صاحب الزمان در یک سال گذشته کاشته شده است.

کمساری افزود: از لحاظ سرانه ما از کشور عقب نیستیم سرانه فضای سبز در شهری که ما سرانه مناسبی است.

وی با اشاره به اینکه ما روزی که کارمون رو در شورای اسلامی شهر شروع کردیم با یک چالش بسیار بزرگ رو‌به‌رو بودیم چالش اصلی فضای سبز مسئله آب است بیان کرد: در شهر کرمان با‌ای سی شش هزار و پانصد و هفت هزار دو تا اتفاق داره داره می‌افته یا اینکه ما داریم یک معجزه رو به چشم خودمان می‌بینیم اینکه فضای سبزی شهری ما خودش رو سازگار کرده با یک آب بسیار نامناسب یا اینکه در آستانه یک فاجعه هستیم بالاخره به مرور زمان خدای ناکرده اگر تدبیری نشه شاید شاهد خشک شدن یک دفعه‌ی فضای سبز باشیم.

کمساری گفت: در راستای قانون هوای پاک آورده‌اند که به هر اندازه که نیاز فضای سبز شهری باشد باید از آب شهری شهر برخوردار باشد.

افزایش سرعت اینترنت و خدمات شهر هوشمند تا حدود ۸۰ برابر نسبت به وضعیت فعلی

سید محمدصادق تقوی با اشاره به ضرورت توجه به پروژه‌های زیرساختی ارتباطی در سطح شهر اظهار کرد: زیرساخت فیبر نوری یکی از پروژه‌های ملی مصوب دولت سیزدهم است که در تمام استان‌ها از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

وی افزود: اجرای این پروژه در کرمان از همان ابتدا توسط استانداری، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهرداری کرمان در دستور کار قرار گرفت تا از فرصت ملی ایجاد بستر ارتباطی نوری در کشور جا نمانیم.

رئیس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شهرداری کرمان در همراهی با پروژه فیبر نوری ملی، به‌صورت مستقل بیش از ۱۵۰ کیلومتر زیرساخت انجام داد تا زمینه پایش تصویری شهری و ارتباط امن بین مراکز اداری فراهم شود.

تقوی تصریح کرد: این اقدام یکی از نقاط ارزشمند عملکرد شهرداری در حوزه هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه شهری محسوب می‌شود و پیمانکار پروژه در استان کرمان شرکت های‌وب بوده است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه با همکاری استانداری و شهرداری پیش رفت، اما با تغییر دولت و نوسانات اقتصادی، بخشی از تعهدات مالی پیمانکار با تأخیر روبه‌رو شد و این موضوع اکنون در مرحله حقوقی و اصلاح تفاهم‌نامه قرار دارد.

رئیس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به مشکلات فنی و مدیریتی پروژه اضافه کرد: در جریان اجرای پروژه، شهرداری صرفاً مجوز حفاری صادر کرده و انتقادات واردشده در حوزه فنی پیمانکار، هم از سوی اعضای شورا و هم از سوی شهرداری مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

تقوی گفت: در حال حاضر پیشنهاد‌هایی از طرف اداره مخابرات مطرح شده تا برای استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود، پیمانکار جدیدی جهت تکمیل فاز دوم پروژه وارد مذاکره شود.

وی ادامه داد: بررسی کارشناسان نشان می‌دهد با تکمیل شبکه فیبر نوری در کرمان، سرعت اینترنت و خدمات شهر هوشمند تا حدود ۸۰ برابر نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا خواهد کرد، این ظرفیت می‌تواند در توسعه خدمات الکترونیک و سامانه‌های نظارتی شهری نقشی مهم ایفا کند.

رئیس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شورا و شهرداری کرمان در حوزه هوشمندسازی و انتشار اطلاعات عملکردی تابع سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند گزارش شفاف عملکرد خود را منتشر کنند و شهرداری کرمان نیز در همین مسیر گام برداشته است.

تقوی خاطرنشان کرد: با پیگیری حقوقی تفاهم‌نامه بین شهرداری و شرکت های‌وب و ورود پیمانکاران مکمل، فاز بعدی پروژه به‌زودی فعال خواهد شد تا شهروندان از مزایای زیرساخت فیبر نوری بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح نه‌تنها به ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی منجر می‌شود بلکه به عنوان محور اصلی توسعه شهر هوشمند کرمان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای اسلامی شهر کرمان همچنین از راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مرکز با تشکیل کارگروه‌های مربوطه در کارخانه نوآوری شهرداری کرمان پذیرای تمام علاقمندان است.