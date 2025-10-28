باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سالهای اخیر، با تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی و افت منابع آب زیرزمینی، الگوی سنتی کشت در فضای باز دیگر پاسخگوی نیاز اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نیست. در چنین شرایطی، احداث گلخانهها به عنوان یک راهبرد هوشمندانه و آیندهنگرانه، میتواند موتور محرک اقتصاد کشاورزی در سلسله باشد.
در گذشته، کشاورزی در سلسله عمدتاً مبتنی بر کشت گندم، جو، نخود و محصولات زراعی فصلی بوده است. این شیوهها علاوه بر مصرف بالای آب، وابستگی زیادی به شرایط جوی دارند. احداث گلخانهها، بهویژه گلخانههای مدرن مجهز به سیستمهای آبیاری قطرهای، کنترل دما و تهویه خودکار، امکان تولید مستمر محصولات را در تمام طول سال فراهم میکند. این یعنی کاهش ریسک تولید و افزایش بهرهوری زمین و آب.
تخصیص بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان سلسله برای احداث گلخانه
مدیر شهرکهای کشاورزی استان لرستان گفت: بحران آب و کاهش منابع آبی چالش بسیار بزرگی برای همه کشورها به ویژه مناطق جغرافیایی کم آب محسوب میشود، بنابراین همه کشورها بالاخص در ایران، بایستی سیاستی مبنی بر افزایش بهرهوری در مصرف آب را در پیش بگیریم و این کار شدنی نیست جز با احداث شهرکهای گلخانهای است.
پیام عالیخانی چگنی با تقدیر فراوان از بهزاد مرادیان رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ذبیح جودکی مدیر منابع آب و شهاب ملکی رئیس آب و فاضلاب شهرستان جهت شناسایی ۲۰ هکتار عرصه مستعد جهت احداث گلخانه، اظهار کرد: طرحهای گلخانهای مزایای متعددی دارند که به بهبودکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، افزایش بهرهوری و صرفهجویی در منابع، امکان کشت محصولات در تمام فصول سال، کنترل دقیق عوامل محیطی و کاهش وابستگی به شرایط آب و هوایی را فراهم میکنند.
وی افزود: به طور خلاصه، طرحهای گلخانهای با ایجاد شرایط بهینه برای رشد گیاهان، افزایش تولید، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی کمک میکند و این طرحها همچنین به صرفهجویی در منابع، کاهش وابستگی به شرایط جوی و افزایش اشتغالزایی منجر میشود.
گفتنی است که در پایان جلسه، پیام عالیخانی مدیر شرکت شهرکهای استان، حسین طولابی کارشناس ارشد و فنی شرکت شهرک ها، روسای ادارات منابع آب، منابع طبیعی، آب و فاضلاب شهرستان و نماینده فرماندار، از اراضی مستعد روستای جوانمرد سراب زز بازدید بعمل آورده و به زودی پس از اخذ استعلامات لازم مقدمات احداث شهرک گلخانهای فراهم اورده خواهد شد.
فرصتهای اقتصادی در مسیر گلخانهها
گلخانهها میتوانند محور ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای سلسله باشند. برای مثال، یک گلخانه ۱۰۰۰ متری میتواند بهصورت مستقیم برای ۲ تا ۳ نفر شغل دائم و برای چند نفر دیگر شغل فصلی یا نیمهوقت ایجاد کند. با توجه به نرخ بیکاری بالای جوانان در منطقه، این طرحها نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز اهمیت ویژهای دارند.
از سوی دیگر، تنوع محصولات گلخانهای—از خیار و گوجهفرنگی تا فلفل دلمهای رنگی و توتفرنگی—بازارهای جدیدی برای صادرات داخلی و حتی خارج از استان فراهم میکند. نزدیکی سلسله به شهرهای خرمآباد، بروجرد و کرمانشاه نیز مزیتی برای توزیع سریع محصولات تازه است.
کشاورزی گلخانهای با مدیریت دقیق مصرف آب و استفاده از سیستمهای بازیافت، به حفظ منابع آبی منطقه کمک میکند. همچنین کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در محیط کنترلشده، به سلامت خاک و محصولات میانجامد. در شرایطی که بسیاری از دشتهای لرستان با خطر فرونشست مواجهاند، گلخانهها میتوانند نقش مهمی در حفظ تعادل منابع زیرزمینی ایفا کنند.
احداث گلخانه در شهرستان سلسله، صرفاً یک پروژه تولیدی نیست؛ بلکه حرکتی راهبردی در مسیر خودکفایی غذایی، اشتغال پایدار و حفظ منابع طبیعی است. امروز که بحران آب و تغییرات اقلیمی به دغدغهای جهانی تبدیل شده، این منطقه میتواند با اتکا به منابع انسانی جوان و زمینهای حاصلخیز، الگویی از «کشاورزی هوشمند و پایدار» ارائه دهد.
گلخانه، نماد آیندهای سبز و پویاتر برای سلسله است—آیندهای که در آن زمین، آب و انسان در هماهنگی با یکدیگر به شکوفایی میرسند.