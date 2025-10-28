براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۶ شهر دیگر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در شهرستان هویزه با قرار گرفتن روی عدد ۲۵۳ AOI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم تنفسی قرار دارد و کارون با ۱۸۴، اهواز ۱۷۲، دشت آزادگان ۱۵۲، مسجدسلیمان ۱۱۱، شوشتر ۱۱۰ AOI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفتند.

در این روز شاخص کیفی هوا در اندیمشک با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۶ AOI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دزفول، شادگان، شوش، لالی، بندر ماهشهر، ملاثانی، هفتکل، هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز و رامهرمز شهر‌های با هوای پاک در استان خوزستان هستند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: آلودگی هوا خوزستان ، آلاینده های هوا
