متخلف قطع درختان جنگلی در روستای هفت تن شهرستان قائمشهر دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - طی گزارش واصله از سوی قرقبان صنایع چوب و کاغذ مبنی بر قطع درختان جنگلی در عرصه جنگلی روستای هفت تن، جهت بررسی موضوع سرجنگلبان بیشه سر شهرستان قائمشهر وعوامل گشت و کشیک و قرقبانان منطقه در اسرع وقت به محل مورد نظر عزیمت کردند.

ماموران طی مسافتی پیمایش در عرصه جنگلی و جهت دستگیری متهم در عرصه مذکور کمین کرده و بعداز ساعاتی عوامل حفاظتی حاضر در محل موفق به دستگیری عامل قطع درخت شدند.

متهم با استفاده از اره دستی اقدام به قطع درخت از جنس توسکا نموده و برابر مقرارات آلات جرم متخلف توسط عوامل حفاظتی در محل ضبط و طی تماس تلفنی با دادستان محترم شهرستان قائمشهر و بنابر دستور مقام محترم، فرد متخلف تحویل مراجع انتظامی گردیده است.