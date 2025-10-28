متخلف قطع درختان جنگلی در روستای هفت تن شهرستان قائمشهر دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - طی گزارش واصله از سوی قرقبان صنایع چوب و کاغذ مبنی بر قطع درختان جنگلی در عرصه جنگلی روستای هفت تن، جهت بررسی موضوع سرجنگلبان بیشه سر شهرستان قائمشهر وعوامل گشت و کشیک و قرقبانان منطقه در اسرع وقت به محل مورد نظر عزیمت کردند.

ماموران طی مسافتی پیمایش در عرصه جنگلی و جهت دستگیری متهم در عرصه مذکور کمین کرده و بعداز ساعاتی عوامل حفاظتی حاضر در محل موفق به دستگیری عامل قطع درخت شدند.

متهم با استفاده از اره دستی اقدام به قطع درخت از جنس توسکا نموده و برابر مقرارات آلات جرم متخلف توسط عوامل حفاظتی در محل ضبط و طی تماس تلفنی با دادستان محترم شهرستان قائمشهر و بنابر دستور مقام محترم، فرد متخلف تحویل مراجع انتظامی گردیده است.

براساس این گزارش؛ همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.

برچسب ها: قطع درختان ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان قطع درختان توسکا جنگل الیمالات
دستگیری و بازداشت موقت قاچاقچیان حرفه‌ای قطع درختان هیرکانی
شناسایی عامل قاچاق چوب گردو در شهرستان نور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای کودک آزاری در خانه توانبخشی کلاردشت
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب در بند قانون
توزیع بیش از ۶۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعت مازندران
بازگشت بیش از ۳۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۶۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعت مازندران
بازگشت بیش از ۳۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب در بند قانون
ماجرای کودک آزاری در خانه توانبخشی کلاردشت
استفاده از ظرفیت مجلس برای تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
جشنی برای فرشتگان خاموش + فیلم
صدرنشینی وارش نوشهر در هفته دوم لیگ فوتبال بانوان کشور + فیلم
پیش بینی تولید بیش از ۳۶ هزار تن نارنگی در بابل
یک پیروزی و یک شکست برای مازندران در آغاز لیگ یک والیبال کشور
بهره برداری از پل سه راه جویبار ساری تا ۲ ماه آینده
ساخت مسکن از سوی دولت باید در شان مردم کشور باشد