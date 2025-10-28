فروشنده خوراک دام در قائمشهر بدلیل تقلب به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد جواد موحدیان رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: پرونده تقلب در فروش پنج هزار کیلوگرم تفاله چغندر به ارزش ۷۷۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک، اتهام انتسابی تقلب را محرز، و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف صنفی
