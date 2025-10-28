شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت

باشگاه خبرنگاران جوان - باختند، اما همچنان سرشار از شادیاند. این چیزی است که تیم فوتبال زنان پناهنده افغان تجربه کرد. این تیم در مسابقات فیفا که در مراکش برگزار شد، با نتیجه شش بر یک به چاد باخت. این بازی اولین دیدار بینالمللی زنان افغانستانی در چهار سال گذشته بود.
از انجام کاری که خیلی دوست دارید، محروم میشوید. این واقعیت افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ بوده است. از آن لحظه به بعد این ورزش در افغانستان ممنوع شد و بازیکنان و مربیانش تهدید به آزار و اذیت شدند.
مجبور به ترک کشور
زنان عضو تیم فوتبال افغانستان به دلیل تغییرات سیاسی مجبور به ترک کشورشان شدند و اکنون تعداد زیادی از آنها در استرالیا زندگی میکنند. ماه مه امسال پس از فرازونشیبهای فراوان هیاتمدیره فدراسیون جهانی فوتبال ایجاد تیمی برای پناهندگان افغان را تصویب کرد.
دیروز، دوشنبه پنجم آبان، این تیم به رهبری اسکات پائولین، با نتیجه شش بر یک شکست خورد. با این حال حضور صرف آنها در زمین باعث شادی بازیکنان زن شد که بار دیگر لذت بازی مورد علاقهشان را تجربه کردند. تیمهای لیبی و تونس نیز در این مسابقات در مراکش شرکت میکنند.
