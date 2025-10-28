باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هک شدن صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم‌ صهیونیستی + فیلم

صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی هک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک گروه هکری ناشناس صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی را هک کرد. این گروه سایبری به رژیم صهیونیستی هشدار داد که نابودی این رژیم نزدیک است.

