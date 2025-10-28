هک شدن صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم‌ صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u06a9\u0631\u06cc \u0646\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0622\u06cc \u06f2\u06f4 \u0646\u06cc\u0648\u0632 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0647\u06a9 \u06a9\u0631\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a.\n