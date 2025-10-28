باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در نشست شورای اندیشهورزی با جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت طرح «ایران جان» گفت: این طرح در حقیقت یک جریان فرهنگی است که هدف آن امیدآفرینی و ایجاد همافزایی و نشاط بین مردم است و هر استان با ظرفیتهای خود به میدان میآید و به ایرانی بودن خود افتخار میکند. در این طرح، استانها در ساحتهای مختلف معرفی میشوند.
وی افزود: فضای کلی حرکت «ایران جان» در ذیل جهاد تبیین شکل میگیرد و این حرکت یکی از ماموریتهایی است که میتواند همگرایی مردم در نقاط مختلف را تقویت کرده و به تزریق امید در بین مردم کمک کند.
آینهدار همچنین به تعامل و همکاری بیشتر بین مردم و نهادهای مختلف تاکید کرد و گفت: هرچه تعامل و همراهی بیشتری داشته باشیم، استان بهتر دیده خواهد شد. تاکنون گروههای مختلف مردمی اعلام آمادگی کردهاند و ما نیز با استقبال از این گروهها، در حال تهیه برنامههای متنوع برای «ایران جان» هستیم.
حسینپور، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، در این نشست با بیان آمادگی کامل جبهه فرهنگی انقلاب برای کمک به این طرح گفت: ما با همه توان آماده همکاری هستیم. نیروهای مردمی و ظرفیتهای موجود در این گروهها میتوانند در طرح «ایران جان» نقش مؤثری ایفا کنند. دانشآموزان نیز آماده هستند تا در این طرح مشارکت کنند و انگیزه گروههای مردمی برای حضور در میدان افزایش یابد.
وی افزود: «ایران جان» یک عملیات جهادی و امیدآفرین است و میتواند بستری برای به میدان آوردن مردم باشد. اگر هویت به گروههای فعال دانشآموزی بدهیم، میتوانیم از آنها در تولید محتوا و انتشار برنامهها کمک بگیریم.
در ادامه، دیگر اعضای جبهه فرهنگی انقلاب نیز نظرات و پیشنهادات خود را درباره طرح «ایران جان» برای رویداد ملی بیان کردند و اعلام کردند که آمادگی کامل دارند تا در این حرکت فرهنگی و جهادی کمک کنند.