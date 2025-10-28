ارتش رژیم صهیونیستی سلسله حملات هوایی را به شهر غزه آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی پس از تهدید به حمله‌ای شدید، سلسله حملات هوایی را به شهر غزه آغاز کرده است.

ارتش اسرائیل چندین نقطه در سراسر شهر غزه را هدف قرار داده است. یک موشک در پشت بیمارستان الشفاء، نزدیک یکی از ساختمان‌های اصلی که بازسازی شده و دوباره به بهره‌برداری رسیده بود، فرود آمد.

فعالیت زیادی در آسمان غزه وجود داشته و پهپاد‌ها بر فراز آن در حال پرواز بوده‌اند. توپخانه اسرائیل نیز مناطقی را در شرق دیر البلح، مرکز غزه، گلوله‌باران کرد.

در بیانیه‌ای که پیشتر از سوی دفتر نتانیاهو منتشر شد، آمده است که او دستور حمله را داده، اما دلیل آن مشخص نشده است. الجزیره از موجی از تیراندازی و انفجار از شهر رفح و سپس خان یونس گزارش داد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین یک منزل مسکونی در محله الصبرا در شهر غزه را بمباران کردند.گزارش‌ها حاکی از شهادت غیرنظامیان در بمباران این خانه مسکونی است.

حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان الشاطی در غرب شهر غزه و آتش توپخانه به مناطقی در شرق دیر البلح در مرکز غزه صورت گرفت. موشک‌ها همچنین به اطراف مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه اصابت کردند.

شهادت ۲ نفر در پی نقض آتش بس غزه

بنا بر گزارش‌ها، در حمله هوایی اسرائیل که یک خانه مسکونی در محله الصبرا در شهر غزه را هدف قرار داد، دو فلسطینی شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند که اکثر آنها کودک بودند.



منبع: الجزیره/ قدس