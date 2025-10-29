یک رسانه یونانی در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه یونانی Sportime، مهدی طارمی به مهره‌ای تأثیرگذار در ترکیب المپیاکوس تبدیل شده است؛ بازیکنی که با خونسردی، تجربه و دقت خود در گلزنی، نه‌تنها جریان بازی را تغییر می‌دهد بلکه به تیم، نظم و شخصیت تازه‌ای بخشیده است.

برخی بازیکنان برای جلب احترام باید صبر کنند، اما طارمی از همان روز‌های نخست حضورش در یونان ثابت کرد که از آن دسته نیست. او در هشت بازی نخست خود با زدن چهار گل، جایگاهش را در قلب هواداران تثبیت کرد و نشان داد تنها یک مهاجم تمام‌کننده نیست، بلکه بازیکنی است که ریتم، ذهنیت و سبک بازی تیم را تعیین می‌کند.

در دیدار حساس مقابل آ. اِ. ک آتن، طارمی همانند یک رهبر واقعی ظاهر شد؛ رهبری که بدون فریاد زدن، الهام‌بخش هم‌تیمی‌هایش بود. او در صحنه گل نخست باهوش عمل کرد و پنالتی گرفت، در گل دوم نقشی کلیدی داشت و در طول بازی با حرکات دقیق و آرامش مثال‌زدنی خود، حس ثبات و اطمینان را به تیم منتقل کرد.

طارمی بازیکنی نیست که زیاد حرف بزند؛ او با سکوت، نگاه نافذ و رفتار حرفه‌ای‌اش در زمین فرماندهی می‌کند. حضور او در ترکیب المپیاکوس همان چیزی بود که این تیم به آن نیاز داشت — یک رهبر آرام که در لحظات دشوار آرامش می‌دهد و انگیزه می‌سازد.

مهدی طارمی حالا برای المپیاکوس تنها یک گلزن نیست؛ او به بازیکنی تبدیل شده که بر روحیه و انسجام کل تیم اثر می‌گذارد. رهبر خاموشی که بدون هیاهو، تیمش را متحول کرده و فصل تازه‌ای را در فوتبال یونان آغاز کرده است.

برچسب ها: فوتبال ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
فریاد شیران:
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی
هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا؛
صف‌آرایی طارمی و یارانش برابر بارسا/ پیکار دشوار داروسازان و قهرمانان
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
مهدی طارمی و سردار آزمون در فهرست برترین گلزنان قاره کهن + عکس
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
طارمی باید سعی بکند بازیکنها صمیمیت ایجاد بکند بجای رقیب رفیق باشد
۱
۵
پاسخ دادن
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد