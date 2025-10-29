یک رسانه یونانی در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه یونانی Sportime، مهدی طارمی به مهره‌ای تأثیرگذار در ترکیب المپیاکوس تبدیل شده است؛ بازیکنی که با خونسردی، تجربه و دقت خود در گلزنی، نه‌تنها جریان بازی را تغییر می‌دهد بلکه به تیم، نظم و شخصیت تازه‌ای بخشیده است.

برخی بازیکنان برای جلب احترام باید صبر کنند، اما طارمی از همان روز‌های نخست حضورش در یونان ثابت کرد که از آن دسته نیست. او در هشت بازی نخست خود با زدن چهار گل، جایگاهش را در قلب هواداران تثبیت کرد و نشان داد تنها یک مهاجم تمام‌کننده نیست، بلکه بازیکنی است که ریتم، ذهنیت و سبک بازی تیم را تعیین می‌کند.

در دیدار حساس مقابل آ. اِ. ک آتن، طارمی همانند یک رهبر واقعی ظاهر شد؛ رهبری که بدون فریاد زدن، الهام‌بخش هم‌تیمی‌هایش بود. او در صحنه گل نخست باهوش عمل کرد و پنالتی گرفت، در گل دوم نقشی کلیدی داشت و در طول بازی با حرکات دقیق و آرامش مثال‌زدنی خود، حس ثبات و اطمینان را به تیم منتقل کرد.

طارمی بازیکنی نیست که زیاد حرف بزند؛ او با سکوت، نگاه نافذ و رفتار حرفه‌ای‌اش در زمین فرماندهی می‌کند. حضور او در ترکیب المپیاکوس همان چیزی بود که این تیم به آن نیاز داشت — یک رهبر آرام که در لحظات دشوار آرامش می‌دهد و انگیزه می‌سازد.

مهدی طارمی حالا برای المپیاکوس تنها یک گلزن نیست؛ او به بازیکنی تبدیل شده که بر روحیه و انسجام کل تیم اثر می‌گذارد. رهبر خاموشی که بدون هیاهو، تیمش را متحول کرده و فصل تازه‌ای را در فوتبال یونان آغاز کرده است.