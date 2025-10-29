انار از باغ‌های سرسبز و پرثمر اشتهارد در دومین ماه از پاییز هزار رنگ البرز در حال برداشت است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  با سرد شدن پاییز هزار رنگ به ثمر نشستن میوه‌ترش و شیرینی چون انار نیز به زیبایی‌های این فصل می‌افزاید و شیرینی آن را بیشتر می‌کند.

اصلا مگر می‌شود پاییز باشد و انارش را نبینیم و نچشیم. هدیه‌ای الهی که در آستانه پاییز از سوی خالق هستی بر شاخه‌های ترکه‌ای و قهوه‌ای درختان تنومند سنگینی می‌کند و اگر به وقتش و به دست اهلش چیده نشود بر خاک می‌غلتد.

«یاقوت سرخ» قطعا مناسب‌ترین نامی است که دانه‌های قرمز رنگ و دلربای انار می‌تواند به آن شهره باشد.

«یاقوت سرخ» قطعا مناسب‌ترین نامی است که دانه‌های قرمز رنگ و دلربای انار می‌تواند به آن شهره باشد. جواهرات گران بهایی که حسابی به سرزمین سرخ رنگ استان جان داده و جلوه جذابی به آن بخشیده است. آن قدر که انار را با «فردوس» و «فردوس» را با انار می‌شناسند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: یاقوت سرخ ، برداشت انار
خبرهای مرتبط
خواص انار، یاقوت‌های سرخ پاییز دوای دردتان است
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
اورامانات سرزمین یاقوت های سرخ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بخشش برادران محکوم به قصاص البرزی به حرمت پرچم حرم رضوی
نصب لامپ‌های زنون روی خودرو ممنوع است
علامت‌گذاری حریم رودخانه‌های کرج و کردان
برداشت یاقوت سرخ از باغ‌های سر سبز اشتهارد
کمبود پرستار معضل جدی در البرز