باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با سرد شدن پاییز هزار رنگ به ثمر نشستن میوه‌ترش و شیرینی چون انار نیز به زیبایی‌های این فصل می‌افزاید و شیرینی آن را بیشتر می‌کند.

اصلا مگر می‌شود پاییز باشد و انارش را نبینیم و نچشیم. هدیه‌ای الهی که در آستانه پاییز از سوی خالق هستی بر شاخه‌های ترکه‌ای و قهوه‌ای درختان تنومند سنگینی می‌کند و اگر به وقتش و به دست اهلش چیده نشود بر خاک می‌غلتد.

«یاقوت سرخ» قطعا مناسب‌ترین نامی است که دانه‌های قرمز رنگ و دلربای انار می‌تواند به آن شهره باشد. جواهرات گران بهایی که حسابی به سرزمین سرخ رنگ استان جان داده و جلوه جذابی به آن بخشیده است. آن قدر که انار را با «فردوس» و «فردوس» را با انار می‌شناسند.